Чжоу объяснил слова о «чистых штанах»
Китайский гонщик едва избежал серьезной аварии по ходу гонки в Монако – после чего обогатил золотой фонд цитат Ф1
Дебютант нынешнего сезона Ф1 Гуаньюй Чжоу стартовал в Монако самым последним, поначалу смог подняться до 14-го места, но по ходу пит-стопов опустился чуть ниже, а затем надолго застрял за Юки Цунодой. Все его попытки гонщика Alfa Romeo провести обгон долгое время оставались безрезультатными.
Во время сражения двух пилотов произошел эпизод, который едва не привел к аварии: Чжоу попробовал сместиться в сторону в зоне торможения после тоннеля, его машину занесло, и Гуаньюй лишь каким-то чудом удержал ее под контролем (видео этого момента можно увидеть здесь).
Он срезал «эску», после чего сказал команде по радио: «После такого мне нужны чистые штаны».
Уже после финиша Чжоу объяснил случившееся: «С внутренней стороны асфальт оставался очень влажным. Из-за этого слип-стрим работал не столь эффективно. Но в тот момент я смог ближе всего подобраться к Юки, потому в последний момент решил нырнуть внутрь.
К сожалению для меня, он успел совершить защитное движение, и чтобы избежать аварии, мне пришлось выехать на совсем мокрый асфальт. После этого задача была уже в том, чтобы сохранить машину в целости».
Из-за этого эпизода Гуаньюй пропустил еще и Николя Латифи из Williams, однако рассказал, что не жалеет об этом, так как «хотя бы попробовал отыграть позицию».
Он добавил: «Из кокпита все это ощущалось не очень здорово – вообще-то, было довольно страшно. Неприятный эпизод. Вот пересматривать его в повторе было интересно».
В итоге китаец закончил свою дебютную гонку Ф1 в Монако 16-м и предпоследним.
«Мы не должны были стартовать последними, это все из-за красных флагов в квалификации, – объяснил он. – Сама же гонка вышла сложной. Думаю, одной из самых сложных для меня, прежде всего, из-за переменчивых условий.
Думаю, что теперь, после опыта Монако, мне будет попроще под дождем на нормальных трассах».
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