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Формула 1 / Новость

Жители Майами так усердно протестовали против Формулы 1, что Ф1 им ответила

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Жители Майами так усердно протестовали против Формулы 1, что Ф1 им ответила
Автор:
, Редактор Ф1
17 февр. 2020 г., 14:00

Глава чемпионата мира Чейз Кэри отреагировал на недовольство жителей Майами. Босс Формулы 1 рассказал о планах на американский рынок и выразил надежду все-таки провести вторую гонку в США

Со времени покупки Формулы 1 в 2017 году Liberty Media постоянно пытается расширить календарь и устроить вторую гонку в США. Последние два года руководство Ф1 ведет переговоры о гонке в Майами, которые не привели к успеху. Оппозиция постоянно отвергает предложения организаторов, из-за чего план проведения Гран При не удается утвердить.

Согласно последнему предложению гонка должна пройти около стадиона команды по американскому футболу Miami Dolphins, не затрагивая обычные дороги и не проводя заездов во время школьных занятий. Это часть требований, которые выдвинули местные активисты.

Тем не менее жители прилегающих районов по-прежнему протестует против организации этапа. Демонстранты обвиняют Формулу 1 в том, что шум от гоночных машин вызывает глухоту, а сами гонки негативно влияют на здоровье местных жителей. Теперь им ответил руководитель Формулы 1 Чейз Кэри.

«Мы знали, что в США нам потребуется время, – заявил Кэри. – Да, в каком-то смысле все идет дольше, чем мы надеялись. Нас расстраивает то, что мы потратили столько времени и, кажется, сложности будут продолжаться. Но чтобы построить рынок в США, нам нужно больше пяти лет. Мы все время говорим, что не ждем от Соединенных Штатов перемен за два-три года.

Наша цель – за пять-десять лет считая с сегодняшнего момента сделать США значимым рынком для нас. В этом плане 12 месяцев – не долгий срок. Но это не означает, что продолжение проблем нас не расстраивает».

Кэри рассказал о следующих шагах в сделке с Майами: «Некоторые перемены произойдут из-за политического процесса, с которым нам надо справиться. Этот процесс еще должен показать результат».

Владелец знаменитой трассы в Индианаполисе Роджер Пенске ранее заявил, что хотел бы вернуть Формулу 1 на своей автодром. Кэри подтвердил, что он в курсе интереса Пенске, но не стал комментировать шансы Indianapolis Motor Speedway на получение Гран При.

«Я знаю семью Пенске, знал еще до того, как они купили эту трассу. Но я не стану комментировать эти разговоры. Я в курсе их интереса. Это знаковая трасса для мировых гонок, часть тройной короны вместе с Монако и Ле-Маном, что говорит само за себя».

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Серия Формула 1
Автор Люк Смит

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