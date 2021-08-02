Жил в фургоне и размазал Ферстаппена. Кто такой Эстебан Окон

Эстебан Окон шел к своей первой победе в Формуле 1 почти семь лет. Столько прошло с 22 октября 2014 года, когда французский пилот впервые сел за руль Lotus на тестах. Спустя месяц он провел первую тренировку в рамках Гран При, но дебютной гонки прождал еще полтора года.

Вырос в гараже

Работа с автомобилями светила Эстебану с рождения. Он вырос в семье механика, его жилье располагалось прямо над ремонтной лавкой отца. Чтобы отдать сына в картинг, родителям пришлось буквально работать только на него. В начале карьеры Эстебана вся семья жила в фургоне, чтобы возить паренька по соревнованиям. Для этого, они продали свой дом и лавку отца, и на эти деньги три года ездили по европейским картинговым турнирам. Продолжая жить в фургоне.

Сам Эстебан позже говорил, что все было поставлено на его гоночную карьеру. Если бы она не сложилась, неизвестно чем бы жил он и его семья. Хотя отец, на всякий случай, учил его навыкам механика.

Финансовый груз упал с плеч родителей Окона лишь в конце нулевых, когда Эстебана заметил Эрик Булье. Пилот получил поддержку академии Renault.

Размазал Ферстаппена

Окон начал карьеру в формульных машинах в 2012 году с Еврокубка Renault и альпийской формулы того же концерна. В дебютный год к Эстебану пришли первые подиумы, а на второй сезон он уже попал в тройку лучших по итогам чемпионата. В награду француза продвинули в Формулу 3, посадив за руль Prema.

В 2014-м в этой серии выступало еще три нынешних пилота Ф1. И одного из них звали Макс Ферстаппен. Но для Эстебана и Макса это была не первая встреча.

«Кажется, впервые я столкнулся с Ферстаппеном в 2010-м, – вспоминает Окон. – Для меня это был тяжелый год, я перешел в международные гонки. Мы с Максом постоянно были близки на трассе. Иногда даже слишком! В 2011-м мы сражались за победу в мировой серии и он выиграл».

В Ф3 оба дебютанта мощно проявили себя в первый же год. Макс был лучше по победам – 10 против 9. Зато Эстебан оказался стабильнее – из 33 гонок уик-энда он 21 завершил на подиуме.

«Уже через несколько гонок наше соперничество возобновилось, – говорит Окон. – Макс начал бороться со мной за победы и неожиданно стал главным соперником».

В итоге, Окон в первый же год стал чемпионом серии. А Ферстаппен попал в Формулу 1, хотя и остался в чемпионате третьим.

«Сложным моментом для меня было то, что в Ф3 выиграл я, но контракт с командой Ф1 подписал Макс. Конечно, он молодец. Но мне было трудно принять эту новость. Он стал третьим в нашей категории, а я выиграл, но у меня на тот момент вообще ни в какой команде места не было», – рассказал Окон.

Слуга двух господ

Победа в Ф3 не продвинула карьеру Окона вперед. Однако, в 2014-м его заметил Тото Вольф. Mercedes пристроил пилота в ART Grand Prix и сезон-2015 Окон провел в GP3. Там Эстебан чуть не покрылся серебром – он стал вторым в 10 гонках из 18-ти. Причем девять вторых мест взял подряд!

Этого хватило, чтобы при всего одной победе выиграть чемпионат. И Mercedes решила пристроить юного пилота... в кузовные гонки! Места, кроме как в DTM, у Вольфа для Окона не нашлось. Но в 2016-м в Формулу 1 вернулась Renault. И французы нашли возможность пускать своего давнего подопечного на пятничные тренировки. Так и получилось, что Окон стал работать сразу на два больших концерна.

Много перца

Дебютировать в Ф1 Окону удалось внезапно. Летом 2016 года у спонсоров Рио Харианто не хватило денег, чтобы оплатить его езду за Manor, и на освободившееся место взяли Эстебана. До конца сезона Эстебан не смог подняться выше 12 места. Оно пришло на Гран При Бразилии, где француз еще не последнем круге шел в очках, но удержать позицию не смог.

Однако, в Mercedes впечатлились увиденным и решили сохранить пилота в Ф1. Причем нашли ему команду получше – Окона пристроили в Force India как часть сделки по поставке моторов.

В паре с опытным Чеко Пересом Эстебан оказался в сложном положении. Напарники активно рубились на трассе, но победителем всегда выходил мексиканец. Лишь на десятом этапе сезона Окон смог набрать больше очков, чем его напарник.

Однако в целом Эстебан провел очень ровный сезон и по итогам чемпионата отстал от Переса всего на 13 очков. Стало очевидно, что просто так уступать лидерство в команде новичок не намерен.

2018-й Окон начал с уверенных побед над напарником в квалификации. Но Force India уже была не так быстра, а сам Эстебан слишком часто страдал от боевитого характера. В Баку он лишился подиума в разборке с Кими Райкконеном, в Сингапуре сцепился с Пересом и оба остались без очков, а в Бразилии Окон вообще выбил из гонки Макса Ферстаппена, будучи круговым. Видимо, француз вспомнил былые деньки в картинге и Ф3.

В итоге, с восьмого места в чемпионате Эстебан опустился на 12-е, хотя вновь отстал от Переса на 13 очков.

Воскрешение карьеры

Осенью 2018-го Force India приобрел Лоуренс Стролл и стало ясно, что с 2019-го за команду поедет его сын Лэнс. Понятно, что выбор между надежным и опытным Пересом (и его мексиканскими спонсорами) и Оконом даже не стоял. Эстебана уволили из команды, и места в Ф1 для него не нашлось. Mercedes не бросила подопечного, взяв его резервистом. Но вряд ли француз мечтал провести 2019-й на лавке, ни разу не приняв участия даже в тренировке.

Поговаривали, что Эстебана могут взять на место Валттери Боттаса в 2020-м. Но Тото Вольф решил сохранить в команде финна, и Окон подался к другим своим покровителям – в Renault.

Французы как раз решили избавиться от Нико Хюлькенберга и Эстебан занял место рядом с Дэном Риккардо. Возвращение получилось так себе. Несмотря на сенсационный подиум в Сахире, Окон за весь сезон лишь трижды финишировал впереди напарника и стал в чемпионате 12-м при пятой позиции Риккардо.

Возможно, такие результаты привели бы к новому увольнению Эстебана. Да только команду еще до старта сезона решил покинуть сам Риккардо. Ему на замену пришлось возвращать Фернандо Алонсо, а Окон спокойно остался на второй год своего контракта. И внезапно поехал!

Выступление Эстебана на старте сезона-2021 можно назвать образцовым. Чего стоит только то, что Алонсо впервые финишировал впереди напарника только во Франции – на седьмом Гран При в году!

Читайте также: Alpine продлила контракт с Оконом до конца 2024 года

Да, подписание трехлетнего контракта и проблемы с шасси несколько выбили Окона из колеи. Но уже в Сильверстоуне он начал приходить в себя, а в Венгрии провел просто идеальную гонку.

Понятно, что не будь двух аварий на старте, странного решения Хэмилтона перед рестартом и сумасшедшей обороны Алонсо перед финишем – победы Окону не видать. Но сам Эстебан весь Гран При делал максимум. Опередил Алонсо в квалификации, избежал проблем на старте и 70 кругов отбивался от Феттеля.

Семь лет терпения, 78 гонок и годичная пауза понадобились Окону, чтобы добраться до вершины подиума. Но вряд ли на этом триумфальный путь Окона окончится.