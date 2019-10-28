Жесткая гонка на Soft и суета вокруг Хюлькенберга. Почему ошибка Квята в Мексике вызывает особое беспокойство

С понедельника по четверг: дареному очку в причины не смотрят

После четырех подряд этапов, на которых Квяту не удалось финишировать в первой десятке, Даниил вряд ли ехал в Мексику в приподнятом настроении. Тем более, что в прошлые годы выступления россиянина в Мехико складывались противоречиво: за рулем Red Bull он едва не попал на подиум, а вот единственную гонку на Toro Rosso закончил аж 18-м – на столь низкой позиции в финишном протоколе Квят не оказывался ни до, ни после.

В предварявшем этап пресс-релизе команды Квят говорил не о своих ожиданиях, а о главных особенностях Мехико – эмоциональных зрителях и высоте над уровнем моря: «Разреженный воздух влияет и на работу силовой установки, и на эффективность аэродинамики. В частности, лобовое сопротивление здесь ниже. Это значит, что мы можем достигать максимальных скоростей – и при этом настраивать машины на высокий уровень прижимной силы».

Впрочем, неделя накануне Гран При Мексики не обошлась без хороших новостей для россиянина и его команды: количество очков на счету Квята и Toro Rosso увеличилось еще в среду, когда стало известно об аннулировании результатов, показанных обоими пилотами Renault на Гран При Японии. Это подняло Даниила на 10-е место в гонке и подарило ему один зачетный балл. Сам Квят сказал, что «это не самый лучший способ набрать очки» – однако поклонников россиянина дисквалификация Риккардо и Хюлькенберга наверняка порадовала: ведь до этого последние очки Даниил заработал на гонке в Бельгии. То есть добрых два месяца назад.

Слайдер Список Ознакомление с трассой 1 / 6 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images В паддоке трассы в четверг 2 / 6 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images В паддоке трассы в четверг 3 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images В паддоке трассы в пятницу 4 / 6 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images На пит-лейне в пятницу 5 / 6 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images На пит-лейне в пятницу 6 / 6 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Пятница: лучший после Макса

На фоне последних этапов пятница прошла для Квята непривычно спокойно. Мотор не горел, шторм на трассу не надвигался, серьезных ошибок россиянин тоже не совершал. Даниил уверенно провел обе практики, накатав в сумме почти 70 кругов – более того, обе сессии россиянин завершил в десятке лучших.

При этом, если на утренней тренировке Квят проиграл своему напарнику Пьеру Гасли четверть секунды, то после обеда уже оказался на ту же четверть секунды впереди. И, показав шестой результат, стал «лучшим из остальных». Если вспомнить, что Алекс Элбон завершил пятницу в стене, Квят стал лучшим из пилотов Red Bull, чья фамилия не начинается на Ф.

На неожиданно высокий темп Toro Rosso на одном круге обратили внимание многие. Позже Пьер Гасли объяснил это спецификой условий на мексиканском этапе. По мнению француза, разреженный воздух Мехико подровнял показатели разных моторов. Во-первых, это позволило Toro Rosso выставлять такой же, как у соперников, уровень прижимной силы и не терять при этом скорости. Во-вторых, выросло значение механического сцепления с трассой, с которым у болида STR14, по словам Гасли, все в полном порядке.

Тем не менее, Квят пятничные успехи оценивал скромно: «Сегодня мы выполнили всю запланированную программу. Я проехал продуктивные круги. Сделал все, что мы намечали – и пока все работает хорошо. Надо просто удостовериться, что мы не упустим свои возможности в ближайшие пару дней».

Суббота: Soft замедленного действия

Утро субботы началось не лучшим образом: Квят впервые по ходу уик-энда оказался вне первой десятки. На третьей тренировке Даниил уступил не только напарнику и пилотам McLaren, но и Чеко Пересу. Разница в полсекунды между Квятом и Гасли, с одной стороны, говорила, что Даниил просто не смог собрать по-настоящему быстрый круг. А с другой – заставила вспомнить о событиях японской квалификации, где по той же самой причине россиянин уступил напарнику еще больше.

Но в мексиканской квалификации все вернулось на круги своя – в нужном для Даниила смысле. В первом сегменте Квят снова уступил лишь пилотам топ-команд. Правда, в Q2 скорость вновь включили пилоты McLaren, угнаться за которыми уже не получалось. Тем не менее, россиянин смог застолбить место в третьем сегменте – причем борьба за попадание туда с Гасли и все тем же Пересом вышла весьма упорной: мексиканца Даниил опередил всего на три сотых (Гасли при этом оказался между ними).

В решающей перестрелке Квят снова оказался быстрее товарища по команде и гарантировал себе девятое место на стартовой решетке – что в отсутствие какого-либо форс-мажора можно признать максимумом для пилотов Toro Rosso. Неудивительно, что самого Даниила этот результат привел в хорошее настроение.

«Я доволен, – рассказал Квят журналистам после квалификации. – Прежде всего потому, что последние несколько квалификаций складывались сложно: постоянно возникали какие-то проблемы – то мелкие, то большие. Было здорово наконец-то провести уик-энд в целом и эту ключевую сессию без заминок.

Я очень доволен всеми своими кругами в квалификации, во всех трех сегментах. Ощущения от пилотирования машины были позитивными: она вела себя отлично – и теперь нам надо продолжать в том же духе».

Слайдер Список На первой пятничной тренировке 1 / 11 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images На второй пятничной тренировке 2 / 11 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images На второй пятничной тренировке 3 / 11 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images На второй пятничной тренировке 4 / 11 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images На второй пятничной тренировке 5 / 11 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images На второй пятничной тренировке 6 / 11 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images На второй пятничной тренировке 7 / 11 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images На второй пятничной тренировке 8 / 11 Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images На второй пятничной тренировке 9 / 11 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images На субботней тренировке 10 / 11 Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images На квалификации 11 / 11 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Впрочем, на сто процентов безоблачной ситуацию, в которой оказались пилоты Toro Rosso, назвать было нельзя. Пытаясь как можно лучше выступить в квалификации, Квят и Гасли использовали во втором сегменте покрышки Soft, а значит – должны были и перед стартом гонки обуть свои болиды в мягкие шины.

Что было далеко не лучшим вариантом: при езде на Soft темп падал очень быстро, и в гонке команды старались ограничиться составами Medium и Hard. К примеру, это смог сделать Перес: на стартовой решетке он находился сразу за гонщиками Toro Rosso – и при этом, как не прошедший накануне в третий сегмент, имел право использовать на первом отрезке любые шины. Квят понимал сложность ситуации – но тут же напоминал окружающим о существовании способов, «которые позволят нам хорошо выстроить свою гонку».

Воскресенье: хорошая гонка и роковой обгон

Удивительно, но после беспроблемных тренировок и удачной квалификации Квят выдал еще и неплохой старт. Даниил не потерял ни одной позиции на первом круге, а в какой-то момент даже атаковал Валттери Боттаса. Всерьез рассчитывать на борьбу с топ-командами не приходилось, но Даниил уверенно вел гонку, постоянно находясь в первой десятке.

Как и предполагалось накануне, тактика Toro Rosso была не самой простой для гонщиков. В то время как старт на мягких шинах автоматом означал гонку с двумя пит-стопами, все непосредственные соперники итальянской команды ограничились одним (вообще Soft в гонке использовали только 4 пилота из 20 – наряду с Гасли и Квятом так поступили оба представителя McLaren). Это не лишало шансов на успех, но требовало быть агрессивным и после каждого пит-стопа по максимуму использовать преимущество свежей резины.

У Даниила получилось и это: после каждого визита в боксы он догонял и обгонял соперников, которые ехали на изрядно уставших шинах. Избежать потерь не удалось: Перес и Риккардо, чьи машины неплохо себя чувствуют на трассах с длинными прямыми и медленными поворотами, оказались вне пределов досягаемости. Но место в десятке Квят себе гарантировал – благодаря тому, что по ходу гонки не пропустил вперед напарника.

На последний круг Даниил ушел десятым – но на хвосте у Нико Хюлькенберга, догоняя которого россиянин ранее проходил круги на секунду быстрее. Пилоту Renault, впрочем, хватало скорости, чтобы удерживать Toro Rosso позади – и выйти вперед Квят смог только в результате отчаянной атаки на последнем круге, подтолкнув соперника в заднее колесо и развернув на 180 градусов. Сразу было понятно, что отыгранную позицию надолго не оставят – и к началу церемонии награждения, получив 10 штрафных секунд, Даниил с 9-го места в протоколе переместился на 11-е.

Признавать вину в столкновении россиянин не спешил: в комментариях после гонки слегка досталось и якобы «очень жестко» защищавшемуся Хюлькенбергу, и судьям, которые «такими решениями просто убивают спорт».

«Они сами говорят, что нам можно гоняться, что мы должны бороться. Я гонщик, и я предпочитаю рисковать, чтобы отыграть позицию – а не отпускать педаль газа, чтобы довольствоваться тем, что есть, – объяснил пилот после финиша корреспонденту Motorsport.com. – Само собой, Нико защищался, я атаковал – и в результате произошло столкновение. Но такие вещи случаются. Особенно в последнем повороте последнего круга. Я думаю, людям нравится наблюдать за дуэлями на трассе – а потом нас за это штрафуют… ».

«Баранка» по итогам этапа привела к тому, что в общем зачете Квят откатился на 13-е место – хотя еще утром занимал 11-е.

Слайдер Список На параде пилотов 1 / 4 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Борьба за позиции в начале гонки 2 / 4 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Борьба за позиции после первого пит-стопа 3 / 4 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Карлос Сайнс, McLaren MCL34, Роберт Кубица, Williams FW42, и Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 4 / 4 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Вывод: ирония судьбы и старые проблемы

Трудно не оценить иронию судьбы: незадолго до начала уик-энда Квят набрал очки благодаря штрафу, который получил Хюлькенберг, а в последний день уик-энда – потерял очки из-за штрафа, полученного за борьбу с Хюлькенбергом.

Впрочем, это пересечение дорожек немецкого и российского пилота – не более чем курьез. А вот контраст между прекрасными выступлениями Квята по ходу уик-энда и роковой ошибкой на последнем круге – вещь посерьезнее.

Даниил выжал максимум из способности болида Toro Rosso быть весьма быстрым (по меркам команд-середняков) в квалификации – и минимизировал потери от того, что в гонке темп STR14 был не столь впечатляющ. В воскресенье россиянин неплохо справился с задачами, которые поставила перед ним не самая удобная тактическая схема – а по ходу всего уик-энда опережал напарника в ключевых сессиях.

На этом фоне рискованная атака на последнем круге вызвала вопросы. Точнее, один-единственный вопрос: зачем? Пару лет назад такого вопроса бы не возникло. Но от зрелого Квята образца 2019 года мы подобных ошибок не ждем. Больше не ждем.