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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Жертвы пожара призвали Хэмилтона отказаться от спонсора

Автор:
, Редактор

Новый партнер Mercedes, компания Kingspan, обвиняется в изготовлении пожароопасных материалов, якобы ставших причиной гибели более 70-ти человек

Жертвы пожара призвали Хэмилтона отказаться от спонсора

Инициативная группа выживших в пожаре в лондонском жилом комплексе Гринфелл Тауэр направила команде Mercedes и Льюису Хэмилтону письмо с требованием разорвать спонсорское соглашение с компанией Kingspan. Об этом сообщило британское издание пишет Guardian.

О контракте с Kingspan немецкий коллектив объявил накануне, и логотип компании появился на носу болидов в рамках подготовки к Гран При Саудовской Аравии.

Пожар в Гринфелл Тауэр случился в 2017 году и унес жизни 72 человек, причем большинство пострадавших являлись выходцами из Африки и Ближнего Востока. На третью годовщину трагедии Хэмилтон опубликовал в соцсетях пост поддержки жертвам катастрофы.

Kingspan занимается производством строительных материалов – и активисты обвинили компанию в том, что она закрывала глаза на высокую склонность пластиковых наружных панелей к воспламенению, из-за чего число жертв и оказалось столь большим. Сам производитель панелей свою вину в случившемся отрицает.

В команде пока отделались весьма скупым комментарием о поддержке нового спонсора. Чемпионский коллектив напомнил, что роль Kingspan в партнерстве с командой Mercedes сводится к помощи в деле снижения вредных выбросов в атмосферу. 

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Мазепин предупредил об опасности Джидды. Но не стал желать другим сходов
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