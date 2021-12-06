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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Жертв пожара возмутили слова Хэма: Он взял кровавые деньги

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, Редактор

По мнению выживших в трагедии в «Гринфелл Тауэр», пилот Mercedes не может дистанцироваться от скандала со спонсором

Жертв пожара возмутили слова Хэма: Он взял кровавые деньги

В британской прессе не утихает скандал с новым спонсором Mercedes, производителем строительных материалов Kingspan. Напомним, что выжившие жертвы пожара 2017 года в здании «Гринфелл Тауэр» в Лондоне считают эту компанию причастной к трагедии, так как материалы Kingspan использовались в облицовочных панелях здания. Именно эти панели сильнее всего и горели.

На сей раз гнев вызвали слова Льюиса Хэмилтона, которые он произнес по ходу Гран При Саудовской Аравии. Тогда гонщик заявил, что не имеет никакого отношения к выбору спонсора и постарался дистанцироваться от всей этой ситуации.

Так, 47-летний Набил Чукаир, у которого в пожаре погибли шестеро родственников, обвинил Хэмилтона в получении кровавых денег.

«Я нахожу всю ситуацию со спонсорством Kingspan в Формуле 1 одновременно тошнотворной и ужасной, – цитирует Чукаира Daily Mail. – Льюис Хэмилтон не может отрицать, что причастен к этому. Это его машина, он ее водит и мог бы попросить убрать логотип спонсора.

У него есть выбор заявить на весь мир: «я поддерживаю Kingspan» или «я поддерживаю жертв пожара в Гринфелл Тауэр». Ему следует держаться подальше от кровавых денег, так как это именно они и есть».

32-летняя Эмма О’Коннор, которая при пожаре спаслась с 20-го этажа здания, увидела лицемерие в словах Хэмилтона о проблемах в Саудовской Аравии.

«Он говорит о нарушении прав человека в Саудовской Аравии, он сражается за права женщин там, но как насчет наших прав? – задается вопросом О’Коннер. – Среди выживших в пожаре есть болельщики Формулы 1, и для них видеть этот логотип непереносимо. Он должен надавить на команду, чтобы та избавилась от спонсора».

Наконец, ведущий популярной автомобильной передачи The Grand Tour (и бывший ведущий Top Gear) Джереми Кларксон в своей колонке для газеты Sun намекнул на то, что погибшими жителями «Гринфелл Тауэр» были преимущественно выходцы из Африки и Ближнего Востока.

«Борец с расизмом Льюис Хэмилтон на этой неделе приехал в Саудовскую Аравию с логотипом Kingspan, чьи материалы были в облицовке Гринфелл Тауэр. Ну ок», – написал Кларксон.

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