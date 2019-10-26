Женщины стали чаще смотреть Ф1 благодаря сериалу от Netflix

Промоутеры Гран При как правило собирают общую информацию о болельщиках, которые приедут к ним на этап Ф1. По словам президента компании CIE, которая занимается организацией Гран При Мексики, число женщин, купивших билеты на гонку, в этом году возросло почти на треть. Этому поспособствовал документальный сериал F1: Drive to Survive, который вышел в начале 2019 года.

«Мы заметили 30-процентный рост интереса со стороны женщин, – рассказал Алехандро Соберон журналистам. – Думаю, что сериал особенно повлиял на тех из них, кто раньше считали гонки очень скучными, пока не обнаружил, сколь серьезные драмы скрывает Ф1. Думаю, что это помогло.

У многих парней, которые раньше приходили на гонки одни, теперь проблемы! Раньше у них выдался бы свободный уик-энд, а теперь их девушки могут сказать: "Эй, я с тобой!"»

По словам Соберона, сериал показал гонщиков более человечными, сделав Ф1 привлекательнее для зрителей.

«Думаю, успех был очень большим, – отметил он. – Идея была отличной, ее здорово реализовали. Этот сериал позволяет взглянуть на все иначе. Дистанция до пилотов уменьшилась, они стали человечнее. Потому что тут столько технологий, и они как безумцы гоняются на скорости за 300 км/ч, словно инопланетяне. Этот сериал показал их людьми.

Мы точно знаем, кто покупает билеты – пол, возраст, откуда эти болельщики приехали. Мы исследуем эти вопросы, это очень важно в нашем бизнесе. Есть настоящий всплеск интереса со стороны женской аудитории. По нашим исследованиям, это напрямую связано с сериалом от Netflix».

Второй сезон сериала F1: Drive to Survive, который расскажет о событиях Ф1 в 2019 году, планируется выпустить в начале 2020-го.

Дополнительная информация: Адам Купер