Жена Вольфа забрала у Экклстоуна часы Rolex

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун рассказал, как лишился часов из своей коллекции. 89-летний британец собирает часы, и одним из экспонатов стали Rolex Тото Вольфа. Австриец сам вручил их Экклстоуну в 2013 году. Но годы спустя жена Тото Сьюзи Вольф отобрала подарок.

«В прошлом году супруга Вольфа пришла ко мне, чтобы посмотреть на коллекцию часов, –цитирует Экклстоуна F1 Insider. – Но истинной целью Сьюзи было не это. На самом деле она хотела вернуть Rolex своего мужа.

Когда она увидела эти часы, то сразу начала причитать, как Тото был привязан к этим часам и как они дороги ему в память об отце. Так что я просто отдал ей этот Rolex – а она даже спасибо не сказала. Только потом я понял, что эти часы больше не принадлежат Тото: он сам подарил их мне в 2013 году».

Как выяснилось, Rolex стали подарком Вольфа за посредничество Экклстоуна в споре австрийца с бывшим главой Spyker, Force India и HRT Колином Коллесом. История началась в 2009 году, когда Коллес привел Вольфа в Формулу 1 и познакомил его с Берни Экклстоуном.

Частью сделки стали две договоренности между Коллесом и Вольфом, утверждает F1 Insider. Во-первых, Тото должен был заплатить Колину некую сумму денег. Во-вторых, австриец обещал, что Коллес сможет возглавить команду Williams, долю в которой Вольф как раз приобрел. Ни одно из этих обещаний Тото не сдержал, сказано в заметке.

В 2013 году Коллес потребовал от Вольфа выполнить данное слово, но тот отказался. Фактическим боссом Williams в тот момент стала Клэр Уильямс. Позднее она говорила, что именно Вольф поддержал ее кандидатуру. Разногласия между бизнесменами в итоге уладил Экклстоун. Какой оказалась итоговая компенсация, общественности не сообщили – но после того инцидента Коллес больше не говорил о своих претензиях к Вольфу.

В разговоре с F1 Insider Колин Коллес подтвердил правдивость истории с часами и добавил, что сам посоветовал Тото Вольфу подарить Rolex Экклстоуну в благодарность за помощь.