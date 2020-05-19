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Формула 1 / Новость

Жена Вольфа забрала у Экклстоуна часы Rolex

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Жена Вольфа забрала у Экклстоуна часы Rolex
Автор:
, шеф-редактор
19 мая 2020 г., 09:44

Семь лет назад Тото Вольф подарил Берни Экклстоуну часы. Позднее супруга австрийского бизнесмена потребовала вернуть подарок

Susie Wolff, Williams FW37, piloto en desarrollo
Susie Wolff, Williams FW37 Piloto de desarrollo
Toto Wolff, Director Ejecutivo de Mercedes GP con su esposa Susie Wolff
Susie Wolff, experto Analista de canal 4
Bernie Ecclestone con los medios

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун рассказал, как лишился часов из своей коллекции. 89-летний британец собирает часы, и одним из экспонатов стали Rolex Тото Вольфа. Австриец сам вручил их Экклстоуну в 2013 году. Но годы спустя жена Тото Сьюзи Вольф отобрала подарок.

«В прошлом году супруга Вольфа пришла ко мне, чтобы посмотреть на коллекцию часов, –цитирует Экклстоуна F1 Insider. – Но истинной целью Сьюзи было не это. На самом деле она хотела вернуть Rolex своего мужа.

Когда она увидела эти часы, то сразу начала причитать, как Тото был привязан к этим часам и как они дороги ему в память об отце. Так что я просто отдал ей этот Rolex – а она даже спасибо не сказала. Только потом я понял, что эти часы больше не принадлежат Тото: он сам подарил их мне в 2013 году».

Как выяснилось, Rolex стали подарком Вольфа за посредничество Экклстоуна в споре австрийца с бывшим главой Spyker, Force India и HRT Колином Коллесом. История началась в 2009 году, когда Коллес привел Вольфа в Формулу 1 и познакомил его с Берни Экклстоуном.

Частью сделки стали две договоренности между Коллесом и Вольфом, утверждает F1 Insider. Во-первых, Тото должен был заплатить Колину некую сумму денег. Во-вторых, австриец обещал, что Коллес сможет возглавить команду Williams, долю в которой Вольф как раз приобрел. Ни одно из этих обещаний Тото не сдержал, сказано в заметке.

В 2013 году Коллес потребовал от Вольфа выполнить данное слово, но тот отказался. Фактическим боссом Williams в тот момент стала Клэр Уильямс. Позднее она говорила, что именно Вольф поддержал ее кандидатуру. Разногласия между бизнесменами в итоге уладил Экклстоун. Какой оказалась итоговая компенсация, общественности не сообщили – но после того инцидента Коллес больше не говорил о своих претензиях к Вольфу.

В разговоре с F1 Insider Колин Коллес подтвердил правдивость истории с часами и добавил, что сам посоветовал Тото Вольфу подарить Rolex Экклстоуну в благодарность за помощь.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Сьюзи Вольф , Тото Вольф , Колин Коллес , Берни Экклстоун
Автор Антон Погорельский

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