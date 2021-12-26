Жена Ньюи: В 2021 году я чуть не стала вдовой

В августе 2021 года Эдриан Ньюи попал в аварию, упав с велосипеда в Хорватии. После инцидента сообщалось, что у конструктора Red Bull были тяжелые травмы. 26 декабря, в день рождения Ньюи, его жена Аманда опубликовала пост, в котором сообщила, что повреждения могли быть и вовсе смертельными: она едва не потеряла «любовь всей своей жизни» и назвала столь скорое выздоровление Ньюи чудом.

«Он не сидит в соцсетях. Он очень мудр! Однако, после того года, который у нас был, я хочу посвятить ему пост. В августе я была близка к тому, чтобы потерять любовь всей своей жизни после его аварии на велосипеде. Он получил множественные переломы черепа – и через десять дней после операции он уже сидел на виртуальном пит-уолле, демонстрируя свои силу и упорство. Его выздоровление было чудом. Так что его день рождения кажется еще более особенным. С днем рождения, Эдриан».

После аварии советник Red Bull Хельмут Марко даже рассказывал, что в спасении Ньюи существенную роль сыграл случайно оказавшийся рядом экс-глава Ф1 Берни Экклстоун: «Он позаботился, чтобы Эдриан немедленно получил лучшую медицинскую помощь».