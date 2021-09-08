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Формула 1 Новости

Жена Михаэля Шумахера рассказала о его здоровье: Он другой

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Кажется, семья предоставила сведения о Михаэле впервые с 2014 года

Жена Михаэля Шумахера рассказала о его здоровье: Он другой

Семикратный чемпион Формулы 1 Михаэль Шумахер уже почти восемь лет проходит лечение после травмы головы, полученной в конце 2013 года. Его семья долго не сообщала публике известий о его здоровье и текущее состояние гонщика оставалось в тайне. 

Однако, 15 сентября на платформе Netflix выходит документальный фильм, посвященный Михаэлю. Его часть оказалась доступна для просмотра представителям некоторых СМИ, и они передали слова, которые жена Михаэля Коринна Шумахер говорит в фильме.

«Михаэль здесь, – якобы говорит Коринна. – Он другой, но он здесь. И это придает нам сил. 

Мы вместе живем дома, он проходит лечение. Мы делаем все, чтобы улучшить его состояние, чтобы ему было комфортно и он чувствовал связь с семьей».

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