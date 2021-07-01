Жена Дзанарди рассказала о его состоянии через год после аварии

В июне прошлого года бывший пилот Формулы 1 и чемпион CART Алекс Дзанарди попал под грузовик во время любительских заездов на байке. Он был введен в искусственную кому, в которой пробыл около месяца. После вывода из комы гонщик продолжает свое восстановление.

Жена Алекса Даниэла Дзанарди рассказала о его текущем состоянии, отметив, что пилот до сих пор не может говорить.

«Алекс борется, как он всегда и делал, – сказал жена Дзанарди в интервью BMW. – Его восстановление очень сложный процесс. Потребовалось еще одно нейрохирургическое вмешательство, были откаты назад в плане его состояния.

Сейчас он стабилен и может проходить тренировочные программы для мозга и тела. Он может с нами общаться, но не может говорить. После долгого времени в коме голосовым связкам надо вернуть эластичность. Это возможно только за счет тренировок и терапии. Его руки все еще сильны и он интенсивно занимается».