«Жду извинений от Формулы 1». Шумахеру досталось от охранников в Майами

После того, как в Баку слишком вольное отношение к правилам доступа в особые зоны едва не привело к трагедии, когда Эстебан Окон на высокой скорости въехал на заполненный людьми пит-лейн, во Флориде имела место обратная история – местная охрана настолько активно не допускала репортеров в одну из зон паддока, что намяла тем бока.

Об этом в эфире немецкого канала Sky рассказал Ральф Шумахер, который оказался среди пострадавших.

«Это произошло уже после финиша гонки и произвело отталкивающее впечатление, – рассказал немец в эфире. – Секьюрити установили веревочное заграждение в зоне, где должны были собраться боссы трех топ-команд. Тут вопросов нет.

Но когда Дженсон Баттон захотел войти в это зону с внутренней стороны, охранники жестко сдержали его – пока не вмешался кто-то из Ф1. Что происходило внутри, рассмотреть было невозможно. А когда я попытался приблизиться, кто-то из охраны оттолкнул меня так жестко, что было по-настоящему больно».

Шумахер продолжил: «Царапины заживут, но подобное меня категорически не устраивает. Я жду извинений от Формулы 1. Но еще важнее – сделать так, чтобы подобное не повторялось в будущем.

Я прямо на камеру в прямом эфире сказал, что они вели себя как идиоты. И не отказываюсь от этих слов. Мы контактируем с представителями Ф1 по поводу случившегося.

Нашу группу отпихнули в сторону словно паровым катком. Очень жестко. Подобное неприемлемо. Мы не находились ни на чьем пути. Охранники в США непропорционально применяют силу. Для них не имеет значения, что происходит рядом и как все это работает в Формуле 1».

Работа секьюрити на американских Гран При уже не в первый раз вызывает вопросы. Осенью 2021 года Мартину Брандлу не понравилось поведение гостей и их охранников на этапе в Остине – тогда это даже стало поводом для мини-скандала.