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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Ждали, когда Вильнев хоть кого-то похвалит? Момент настал

Автор:
, редактор

Даже главный критик Ф1 не устоял перед Ферстаппеном

Ждали, когда Вильнев хоть кого-то похвалит? Момент настал

В начале карьеры Макс Ферстаппен вызывал возмущение других гонщиков своими действиями. В частности, голландец имел привычку смещаться на торможении в конце прямых, чтобы не дать себя обогнать. 

Однако чемпион мира 1997 года Жак Вильнев заметил, что с годами Ферстаппен стал пилотировать гораздо правильнее.

«Он стал ездить честнее, – цитирует Вильнева Racing News 265. – В свой первый сезон он часто вилял на прямых. А сейчас перестал. 

Сейчас он гораздо лучше понимает, что честно в борьбе, а что нет. Когда надо атаковать, а когда нет. Он стал более цельным».

У Вильнева также спросили, какие слабости он видит в пилотаже Ферстаппена: «В этом году? Никаких. Даже когда в Бахрейне он стал вторым из-за того, что выехал за границы трассы, то принял это спокойно. Он стал зрелым».

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Первую машину Шумахера в Ф1 выставили на продажу

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Первую машину Шумахера в Ф1 выставили на продажу
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Макс Ферстаппен
Автор Иван Матушкин

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