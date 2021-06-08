Ждали, когда Вильнев хоть кого-то похвалит? Момент настал

В начале карьеры Макс Ферстаппен вызывал возмущение других гонщиков своими действиями. В частности, голландец имел привычку смещаться на торможении в конце прямых, чтобы не дать себя обогнать.

Однако чемпион мира 1997 года Жак Вильнев заметил, что с годами Ферстаппен стал пилотировать гораздо правильнее.

«Он стал ездить честнее, – цитирует Вильнева Racing News 265. – В свой первый сезон он часто вилял на прямых. А сейчас перестал.

Сейчас он гораздо лучше понимает, что честно в борьбе, а что нет. Когда надо атаковать, а когда нет. Он стал более цельным».

У Вильнева также спросили, какие слабости он видит в пилотаже Ферстаппена: «В этом году? Никаких. Даже когда в Бахрейне он стал вторым из-за того, что выехал за границы трассы, то принял это спокойно. Он стал зрелым».