«Ждал Квята, а он не приехал». Пиастри вспомнил свой первый Гран При Австралии

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Оскар Пиастри родился в пригороде Мельбурне – от его дома до трассы национального Гран При чуть больше десяти минут пути. Однако, как рассказал сам пилот, в прежние годы он не так часто приезжал на домашний этап Формулы 1, поскольку был занят собственной гоночной программой в Европе.

Однако в 2015 году, когда Оскару было 13 лет и он стал бронзовым призером в национальном картинговом чемпионате, его выбрали в качестве одного из участников предстартовой церемонии. Эта история получила интересное продолжение.

«Я приезжал на этап в прошлом году в качестве резервного гонщика [Alpine], – рассказал Пиастри на медиа-сессии. – А до того был здесь только в 2015-м. Тогда я держал на решетке флаг для Даниила Квята.

Но его машина сломалась по пути на старт – потому я ждал его, но так и не дождался. В этот раз кто-то будет держать флаг уже для меня самого. Надеюсь, мне все же повезет больше».

Для Квята тот Гран При Австралии был дебютным в составе Red Bull. Уфимец показал в квалификации скромное 12-е время (его напарник Даниэль Риккардо стал шестым), но из-за поломки коробки передач так и не доехал до решетки.

Даниил Квят, Red Bull Racing RB11, остановился по пути на старт Гран При Австралии 2015 года Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Что до Пиастри, то гонщик McLaren прежде вообще никогда не выступал в соревнованиях на родине, за исключением картинга.

«В последний раз я гонялся здесь еще семь лет назад, потому здорово вернуться обратно, – сказал он, оценивая свои шансы перед домашней аудиторией. – Думаю, если сравнивать с двумя предыдущими трассами, эта больше похоже на саудовскую. Здесь почти такой же асфальт, в конфигурации тоже есть что-то общее.

В Джидде мы показали, что можем выходить в финал квалификации и биться за очки в гонке, если все складывается успешно. Надеюсь, в этот раз мое переднее крыло не испортит воскресенье Ландо [Норрису]».

Он добавил: «Я должен был уже дважды зарабатывать очки, но удача не сопутствовала мне. Впрочем, если бы в саудовской квалификации я сам не допустил ошибку, то был бы на решетке выше и не налетел бы на те обломки. Одним словом, сплошные "если бы". А в Бахрейне меня подвела машина.

Но если говорить о нашей скорости, все не так плохо, как пишут СМИ. Убежден, что если в этот раз мы чисто проведем уик-энд и выступим в свою силу, то обязательно заработаем очки».

Пока только у McLaren и Haas нет в нынешнем сезоне ни одного зачетного балла.