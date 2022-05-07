Жара в Майами стала для Red Bull причиной больших проблем

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После триумфа в Имоле команда Red Bull приехала в Майами с серьезными планами, но переезд из итальянской прохлады в жару Флориды оказался не таким безобидным, как можно было подумать.

В первой тренировке датчики на RB18 действующего чемпиона мира показали слишком высокую температуру коробки передач. После осмотра машины в боксах было решено продолжать работу на трассе, но заменить коробку ко второй сессии.

Но оказалось, что это только начало проблем: теперь у Макса возникли проблемы с гидравлической системой, которая отвечает за рулевое управление и работу тормозов. В итоге голландец вообще не проехал в вечерней тренировке ни одного быстрого круга.

На новой трассе такая потеря времени особенно чувствительна, так как инженеры не получили тех данных, на основе которых проводят анализ и ищут оптимальные настройки на квалификацию и гонку.

Ремонт Red Bull RB18 Макса Ферстаппена в гараже Фото: Джорджо Пиола

«За целый день я совершил всего четыре или пять быстрых кругов, – рассказал Макс на вечернем пресс-брифинге. –Это далеко не лучший способ начать Гран При на новой трассе. Я постараюсь наверстать упущенное, но нет сомнений, что сегодня мы могли сделать намного больше».

Из-за того, что Ферстаппен оказался вне игры, вся нагрузка по сбору данных легла на Серхио Переса. Он провел отработку квалификационной попытки и остался третьим, в паре десятых от Джорджа Расселла.

Но вот тренировка длинной серии в гоночной конфигурации оказалась прервана красными флагами после остановки Николя Латифи. Перес подтвердил, что на свежем комплекте машина ехала очень неплохо, а по среднему темпу за те несколько кругов, что удалось проехать, мексиканец был на пару десятых быстрее Шарля Леклера из Ferrari.

Серхио Перес, Red Bull RB18, после разворота Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Мы не смогли собрать тот же объем данных, что обычно, – признал пилот. – Потому перед гонкой знаем куда меньше. Впрочем, думаю, многие другие сейчас в схожей ситуации».

Самый же главный вопрос сейчас в том, насколько жаркая погода в Майами помешает Red Bull в дальнейшем. Кто-то скажет, что участники Ф1 уже выступали в Бахрейне и Саудовской Аравии – это верно, но те Гран При прошли в самом начале сезона, когда команды обычно из соображений предосторожности оставляют значительный запас для системы охлаждения.

Сейчас же на кону каждая десятая. Сильной стороной RB18 остается максимальная скорость на прямых. Но вот хватит ли «быкам» надежности – это другой вопрос. На этот уик-энд оба пилота сохранили прежние силовые установки, которые работают с самого старта чемпионата. В Ferrari, что интересно, предпочли поставить свежие Шарлю Леклеру и всем клиентам.

Макс впервые в нынешнем сезоне просидел пятницу в боксах. Да, очки начисляют в воскресенье. Но борьбу за них такое начало уик-энда ему явно не упростит.

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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, на пресс-конференции Фото: Motorsport Images