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«Жаль, я поздно изучил их календарь». Грожан о переговорах с IndyCar и звонке Эрикссону

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«Жаль, я поздно изучил их календарь». Грожан о переговорах с IndyCar и звонке Эрикссону
Автор:
, Ответственный редактор

Французский гонщик рассказал, как продвигаются его поиски продолжения карьеры после скорого расставания с Ф1

Команда Haas еще не объявила, кто будет выступать за нее в 2021 году, однако точно известно, что ни Ромену Грожану, ни Кевину Магнуссену не удастся сохранить место в ее составе.

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Если Магнуссен сейчас работает над возвращением в пелотон в 2022 году, то Грожан с самого начала дал понять, что ему интересны другие варианты – прежде всего в IndyCar и марафонском чемпионате WEC, куда скоро вернется Peugeot.

Традиционно считается, что в главной формульной серии Америки главным препятствием для европейских пилотов являются этапы на овалах – многие принципиально не стартуют на них.

По ходу Гран При Эмилии-Романьи журналисты спросили Грожана, как он относится к этому типу трасс и продвигаются ли его попытки найти продолжение карьеры.

«[IndyCar] остается вариантом, – ответил тот. – Признаюсь честно, я не слишком здорово спал две последних недели. Для нашего мира, для экономики это очень сложный год. Именно сейчас особенно не хочется оставаться без контракта и вылетать из своего чемпионата. 

Да, я посматриваю в сторону IndyCar. У меня уже были кое-какие контакты, весьма позитивные. Я очень жалею, что не изучил их календарь раньше. Оказалось, там всего два длинных овала и один короткий. 

Вопрос еще не закрыт, и я его продолжаю рассматривать. Понятно, что это значит серьезно изменить свою жизнь. 

Я разговаривал с Маркусом Эрикссоном, когда он переходил туда. Ему очень нравится. Он сказал, что это другие гонки. Там гораздо выше роль пилота, можно многое менять в машине и все получают удовольствие. Одни команды сильнее других, но у всех есть шанс одержать победу. 

Знаете, сегодня мы с Кевином действительно здорово проехали свои квалификационные круги. И что? Остались 16-м и 17-м. С таким сложно смириться. Я хочу выигрывать гонки, иметь такой шанс. Причем выигрывать там, где я получал бы удовольствие. Так что IndyCar остается в моем меню».

Сейчас в заокеанском чемпионате выступают французы Симон Пажено и Себастьен Бурдэ.

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Накануне Гран При в Имоле команда Alfa Romeo сообщила, что Кими Райкконен продолжит выступления в ее составе. Недавно финну исполнился 41 год, но он продолжает выступления в чемпионата мира. 

Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar
Пилоты Ромен Грожан
Автор Александр Кабановский

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