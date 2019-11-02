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Формула 1 / Гран При США / Новость

«Жаль Льюиса». Вольф о пятом месте Хэмилтона

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«Жаль Льюиса». Вольф о пятом месте Хэмилтона
Автор:
2 нояб. 2019 г., 23:06

Руководитель Mercedes Тото Вольф расстроился, что Льюис Хэмилтон закончил квалификацию в Остине пятым – но верит, что британец сможет бороться за победу в гонке за счет стратегии.

Льюис Хэмилтон на финальной попытке в субботу допустил помарку и, не улучшив время круга, прервал круг и вернулся в боксы. По итогам квалификации он стал лишь пятым, в то время как другой гонщик Mercedes Валттери Боттас опередил Себастьяна Феттеля на 0,012 секунды и выиграл поул.

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«Борьба была очень жесткой, несколько гонщиков показали почти одинаковое время. Здорово, что мы вернулись на поул [впервые с Гран При Германии в июле], – сказалглава штутгартской команды Тото Вольф в эфире Sky Sports. – Жаль Льюиса – посмотрим, что у нас получится сделать в гонке по стратегии. Благодаря агрессивной схеме он все еще сможет побороться за победу». 

Он добавил: «Это была не его квалификация. Мы разберемся, почему так вышло». Ранее Хэмилтон признал, что низкая позиция на решетке – его вина.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Денис Буденков

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