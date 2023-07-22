Жаль этого добряка. Тост признал справедливым увольнение де Вриса

Замена пилота в команде из Фаэнцы стала в Формуле 1 главным событием на время недолгого перерыва между британским и венгерским Гран При. Ника де Вриса, не оправдавшего надежд Red Bull, заменили полным желания вернуться в состав «Быков» Даниэлем Риккардо.

Рассуждая об этом по ходу уик-энда на «Хунгароринге», руководитель AlphaTauri Франц Тост признал, что у команды не было возможности как следует оценить возможности пилота и должным образом подготовить его.

«Знаете, это решение [об увольнении] вызвало много эмоций, так как у нас с Ником сложились отличные отношения, – объяснил австриец репортерам. – Мы с ним недавно говорили по телефону.

Выступления за нас стали для него не самым простой историей. Для любого новичка первая половина дебютного сезона всегда складывается сложно. Хотя бы потому, что мы выступали на многих трассах, которых он не знал: в Мельбурне, Майами, Саудовской Аравии.

В Баку из-за спринтерского формата у него была всего одна тренировка.

Знаете, сейчас юниору, чтобы по-настоящему подготовиться к Ф1, нужно проехать пять-шесть тысяч километров частных тестов на старой машине. Именно так было в Alpine с [Оскаром] Пиастри. Иначе нельзя.

Вдобавок, Нику было сложно, так как у нас далеко не самая быстрая машина. Это всегда становится дополнительной трудностью».

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Ник де Врис, AlphaTauri AT04 Фото: Алессио Моргезе

Тост продолжил: «Я ожидал от него большего в Австрии и Сильверстоуне, так как эти трассы Ник отлично знал. Но результаты так и не пришли.

После этого мы и решили заменить его. Ведь во второй половине сезоне его вновь ждали неизвестные трассы: Сингапур, Япония, Мексика, Остин и Катар. Они бы точно не упростили ситуацию».

Также глава AlphaTauri согласился, что де Вриса взяли в команду без должной оценки его способностей, руководствуясь лишь одним ярким выступлением в Монце.

«Мы не могли узнать его лучше, так как после этого он больше нигде не гонялся, – объяснил Франц. – Впрочем, решение в любом случае принимали в Red Bull.

Сейчас мы понимаем ситуацию лучше. Но на тот момент решение, наверно, было правильным».

Австриец также выразил надежду, что появление Даниэля Риккардо пойдет его команде на руку: «Как опытный гонщик, он поможет нам совершенствовать машину и лучше разобраться в том, чего именно ей не хватает».

После десяти Гран При AlphaTauri занимает последнюю строчку в Кубке конструкторов. Юки Цунода за это время смог заработать всего два очка.