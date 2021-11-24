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Формула 1 Новости

Жаки Икс: Я разочаровался в Ф1, судьи убивают ее дух

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Ветеран Ф1 считает, что гонщикам не дают бороться

Жаки Икс: Я разочаровался в Ф1, судьи убивают ее дух

В последнее время в Формуле 1 много споров о применении различных правил. В частности, судей часто критиковали за то, что их решения мешают жесткой, но честной борьбе между пилотами. Недавно всех насмешил случай с Максом Ферстаппеном, которого оштрафовали за то, что после квалификации он потрогал заднее крыло болида Льюиса Хэмилтона.

Бывший пилот Ф1 и победитель восьми Гран При Жаки Икс считает, что правила слишком сильно искажают дух гонок и портят их.

«Лично я разочаровался в Формуле 1, – сказал Икс. – Особенно в нынешних правилах того, что, по-моему, должно быть дракой. Это битва мужчин, которые добровольно пошли на риск. Мужчин, которые борются на скорости выше 300 км/ч.

Но все это судится с людьми с благими намерениями, но которые, за исключением одного из трех, никогда не управляли гоночными машинами. Я не уверен, что мы можем разбирать аварию на Гран При как аварию на обычной дороге, даже ради безопасности. Эти штрафы убивают главную движущую силу гонок, дух сражений, саму природу гонщиков.

Меня поражает, когда пилота штрафуют на 50 тыс. евро за то, что он коснулся пальцем чужого антикрыла. Меня поражает, когда Хэмилтона штрафуют на 25 тыс. евро за то, что он отстегнул ремень безопасности, чтобы взять бразильский флаг в честь Сенны. Это убивает радость, остаются одни необъяснимые ограничения».

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