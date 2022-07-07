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В нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон впервые за девять лет не имеет шансов стать чемпионом мира. Пока пилот Mercedes ни разу не финишировал выше третьего места, а на десятом этапе сезона в Сильверстоуне едва ли не впервые в 2022 году претендовал на то, чтобы подняться на вершину подиума.

Гонщик участвовал в упорной борьбе с соперниками из Red Bull и Ferrari, после чего похвалил Шарля Леклера, с которым бился в концовке за третье место и в итоге взял верх. После финиша семикратный чемпион нашел хорошие слова в адрес своего соперника – и хотя не сказал этого прямо, явно дал понять, что в сражении колесо в колесо монегаск сильнее Макса Ферстаппена, с которым Льюис столкнулся на той же трассе в 2021-м.

В четверг накануне Гран При Австрии репортеры попросили лидера нынешнего сезона прокомментировать эти слова Хэма.

«Думаю, это очень здорово, если в 37 лет ты еще помнишь, как попадать на апекс, – в фирменном едком ключе ответил тот. – Он продолжает что-то открывать для себя, и это уже неплохо. Молодым гонщикам важно показывать, что и в 37 лет ты можешь чему-то учиться и находить апекс».

Говоря о поединке Леклера с Хэмилтоном, Макс добавил: «Вы сами могли видеть, что Шарль оставлял в борьбе даже меньше места, чем я в прошлом году. Это, как я думаю, очень красноречиво. С другой стороны, Льюиса год назад наказали [за столкновение с пилотом Red Bull]. Так что тут больше не о чем говорить».

Также Ферстаппен вспомнил, как британские болельщики освистали его в Сильверстоуне – и напомнил Льюису, что в этот уик-энд в Шпильберге картина будет иной.

«Ему стоит смириться с этой мыслью, – сказал голландец, имея в виду, что в Австрию приедет около 60 тысяч его фанатов. – Думаю, освистывать гонщиков – это довольно грубо. Ведь это никак не было связано с моими выступлениями.

Впрочем, я предпочитаю просто концентрироваться на том, чем занимаюсь. Думаю, в этом году у меня получается неплохо. И я продолжаю работать над этим».