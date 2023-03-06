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«Здорово, что на подиуме три Red Bull». Марко подколол Aston Martin

Гоночный консультант остался доволен итогами Гран При Бахрейне, но не упустил возможности отпустить шутку в адрес тех, кто остался позади

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
«Здорово, что на подиуме три Red Bull». Марко подколол Aston Martin
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Старт нового сезона Ф1 оказался триумфальным для Red Bull Racing – пилоты команды заняли две первые позиции как на старте, так и на финише Гран При Бахрейна. Преимущество над ближайшим соперником, Фернандо Алонсо из Aston Martin, составило почти 40 секунд. 

Такой результат разительно контрастировал с событиями годичной давности, когда Макс Ферстаппен с Серхио Пересом не смогли добраться до клетчатого флага из-за поломок. 

«Лучшее начала сезона сложно представить, – отметил гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. – И я не удивлен такому исходу. Все было ясно уже после длинных серий кругов по ходу тренировок. 

Правда, если Шарль Леклер продолжил бы гонку, общая картина оказалась бы чуть иной».

На вопрос о причинах столь уверенного выступления команды из Милтон-Кинса 79-летний австриец ответил: «Все дело в шинах и в том, как с ними работают шасси и гонщики. Это и определило разницу. На этой трассе очень специфический асфальт (самый абразивный в сезоне – прим.ред.), и мы смогли получить за счет этого преимущество».  

Также Марко затронул вопрос о сложностях, которые возникли у команду в пятницу, однако не помешали в главных сессиях уик-энда. 

«К счастью, у нас работают очень опытные инженеры, – сказал Марко. – Многие из них остаются в команде более 15 лет. Кроме того, присутствие двух опытных пилотов тоже облегчает ситуацию. Они оба снабжают нас детальной информацией по любой проблеме».

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Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Консультант выделил выступление в Сахире команды Aston Martin – ее пилот Фернандо Алонсо дважды показал лучшее время в тренировках, а гонку завершил на третьей позиции. Это 99-й подиум испанца в Ф1. 

Новая машина Aston Martin AMR23 явно следует за прошлогодней Red Bull в плане технических решений. Марко не смог не отметить этого: «Сегодня на подиуме были три пилота, выступающие на Red Bull».

Он добавил: «Я еще до гонки сказал, что Алонсо будет третьим. Их сражение с [Льюисом] Хэмилтоном вышло классным, очень упорным, но в то же время честным. Это настоящая старая школа, приятно было смотреть. Если бы Фернандо стартовал с более высокой позиции и не потерял так много времени позади в борьбе с Mercedes, он мог бы стать для нас серьезной угрозой».

Ранее технические эксперты отмечали, что команда Лоренса Стролл в действительности использовала в новом шасси удачные технические решения сразу нескольких соперников, включая Ferrari и Alpine. В Кубке конструкторов Aston сейчас занимает второе место. 

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