«Здорово, что на подиуме три Red Bull». Марко подколол Aston Martin

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Старт нового сезона Ф1 оказался триумфальным для Red Bull Racing – пилоты команды заняли две первые позиции как на старте, так и на финише Гран При Бахрейна. Преимущество над ближайшим соперником, Фернандо Алонсо из Aston Martin, составило почти 40 секунд.

Такой результат разительно контрастировал с событиями годичной давности, когда Макс Ферстаппен с Серхио Пересом не смогли добраться до клетчатого флага из-за поломок.

«Лучшее начала сезона сложно представить, – отметил гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. – И я не удивлен такому исходу. Все было ясно уже после длинных серий кругов по ходу тренировок.

Правда, если Шарль Леклер продолжил бы гонку, общая картина оказалась бы чуть иной».

На вопрос о причинах столь уверенного выступления команды из Милтон-Кинса 79-летний австриец ответил: «Все дело в шинах и в том, как с ними работают шасси и гонщики. Это и определило разницу. На этой трассе очень специфический асфальт (самый абразивный в сезоне – прим.ред.), и мы смогли получить за счет этого преимущество».

Также Марко затронул вопрос о сложностях, которые возникли у команду в пятницу, однако не помешали в главных сессиях уик-энда.

«К счастью, у нас работают очень опытные инженеры, – сказал Марко. – Многие из них остаются в команде более 15 лет. Кроме того, присутствие двух опытных пилотов тоже облегчает ситуацию. Они оба снабжают нас детальной информацией по любой проблеме».

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, третье место Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Консультант выделил выступление в Сахире команды Aston Martin – ее пилот Фернандо Алонсо дважды показал лучшее время в тренировках, а гонку завершил на третьей позиции. Это 99-й подиум испанца в Ф1.

Новая машина Aston Martin AMR23 явно следует за прошлогодней Red Bull в плане технических решений. Марко не смог не отметить этого: «Сегодня на подиуме были три пилота, выступающие на Red Bull».

Он добавил: «Я еще до гонки сказал, что Алонсо будет третьим. Их сражение с [Льюисом] Хэмилтоном вышло классным, очень упорным, но в то же время честным. Это настоящая старая школа, приятно было смотреть. Если бы Фернандо стартовал с более высокой позиции и не потерял так много времени позади в борьбе с Mercedes, он мог бы стать для нас серьезной угрозой».

Ранее технические эксперты отмечали, что команда Лоренса Стролл в действительности использовала в новом шасси удачные технические решения сразу нескольких соперников, включая Ferrari и Alpine. В Кубке конструкторов Aston сейчас занимает второе место.