«Здесь не Netflix, а Формула 1». Ральф Шумахер вновь поддел Штайнера
С одной стороны, немецкий эксперт очень хочет сохранить своему племяннику место в команде. Но с другой – не может остановиться и продолжает критиковать ее босса
В пелотоне Формулы 1 2023 года осталась всего одна вакансия. Формально, конечно, их две, но Williams просто ждет, пока ее молодой протеже Логан Сарджент оформит себе Суперлицензию.
А вот ситуация с Haas совсем иная: до сих пор нет ясности, кого американцы предпочтут взять в пару к Кевину Магнуссену. Основными кандидатами считают трех пилотов: Мика Шумахера, который выступает за команду сейчас, Нико Хюлькенберга и Антонио Джовинацци, который имеет поддержку Ferrari.
Еще недавно казалось, что Мик не сможет сохранить свое место, однако в последние недели Haas изменила мнение о пилоте – в паддоке полагают, что на неделе после Гран При США стороны вернутся к предметным переговорам.
Тем временем в очередной раз напомнил о себе Ральф Шумахер. Дядя Мика сейчас подрабатывает экспертом на немецком ТВ – и редко упускает возможность для критики. Несмотря на то, что он усиленно проталкивает проталкивает молодого гонщика в Haas, параллельно Ральф не забывает регулярно упрекать главу этой команды Гюнтера Штайнера.
После Гран При США он вновь высказался в адрес тирольца.
«Здесь не Netflix, а Формула 1, – сказал Шумахер в эфире немецкого Sky, имея в виду популярный документальный сериал, в котором Штайнер ярко проявил себя. – Может, ему стоит послушать свои собственные интервью и хоть тогда он что-то поймет?
Вся команда, за исключением босса, работает очень достойно. Оба пилота хорошо справляются. Мне кажется, им стоит оставить обоих – а если уж ты так часто критикуешь гонщиков, то не стоит забывать и о самокритике».
В Остине от Штайнера прежде всего досталось Джовинацци, который сел за руль в первой пятничной тренировке и почти сразу приехал в забор.
«Если неудачи происходят раз за разом, это не помогает прогрессу команды, – заявил Гюнтер. –Мы не можем позволить себе даже небольшие ошибки, они сдерживают нас. Нам важна стабильность, а стабильность в том, чтобы двигаться вперед, а не топтаться на месте».
На предстоящих этапах в Мехико и Абу-Даби Haas отдаст одну из своих машин в тренировке резервному гонщику Пьетро Фиттипальди.
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