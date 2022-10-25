Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Red Bull приблизилась к рекорду McLaren. Интересная статистика Гран При США Следующая / «Одна ошибка в октябре». Вольф назвал причину проблем Mercedes
Формула 1 Новость

«Здесь не Netflix, а Формула 1». Ральф Шумахер вновь поддел Штайнера

С одной стороны, немецкий эксперт очень хочет сохранить своему племяннику место в команде. Но с другой – не может остановиться и продолжает критиковать ее босса

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Здесь не Netflix, а Формула 1». Ральф Шумахер вновь поддел Штайнера
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В пелотоне Формулы 1 2023 года осталась всего одна вакансия. Формально, конечно, их две, но Williams просто ждет, пока ее молодой протеже Логан Сарджент оформит себе Суперлицензию.

А вот ситуация с Haas совсем иная: до сих пор нет ясности, кого американцы предпочтут взять в пару к Кевину Магнуссену. Основными кандидатами считают трех пилотов: Мика Шумахера, который выступает за команду сейчас, Нико Хюлькенберга и Антонио Джовинацци, который имеет поддержку Ferrari. 

Еще недавно казалось, что Мик не сможет сохранить свое место, однако в последние недели Haas изменила мнение о пилоте – в паддоке полагают, что на неделе после Гран При США стороны вернутся к предметным переговорам.

Тем временем в очередной раз напомнил о себе Ральф Шумахер. Дядя Мика сейчас подрабатывает экспертом на немецком ТВ – и редко упускает возможность для критики. Несмотря на то, что он усиленно проталкивает проталкивает молодого гонщика в Haas, параллельно Ральф не забывает регулярно упрекать главу этой команды Гюнтера Штайнера. 

Читайте также:

После Гран При США он вновь высказался в адрес тирольца.

«Здесь не Netflix, а Формула 1, – сказал Шумахер в эфире немецкого Sky, имея в виду популярный документальный сериал, в котором Штайнер ярко проявил себя. – Может, ему стоит послушать свои собственные интервью и хоть тогда он что-то поймет? 

Вся команда, за исключением босса, работает очень достойно. Оба пилота хорошо справляются. Мне кажется, им стоит оставить обоих – а если уж ты так часто критикуешь гонщиков, то не стоит забывать и о самокритике».

В Остине от Штайнера прежде всего досталось Джовинацци, который сел за руль в первой пятничной тренировке и почти сразу приехал в забор. 

«Если неудачи происходят раз за разом, это не помогает прогрессу команды, – заявил Гюнтер. –Мы не можем позволить себе даже небольшие ошибки, они сдерживают нас.  Нам важна стабильность, а стабильность в том, чтобы двигаться вперед, а не топтаться на месте».

На предстоящих этапах в Мехико и Абу-Даби Haas отдаст одну из своих машин в тренировке резервному гонщику Пьетро Фиттипальди.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Red Bull приблизилась к рекорду McLaren. Интересная статистика Гран При США
Предыдущая новость

Red Bull приблизилась к рекорду McLaren. Интересная статистика Гран При США
Следующая новость

«Одна ошибка в октябре». Вольф назвал причину проблем Mercedes

«Одна ошибка в октябре». Вольф назвал причину проблем Mercedes
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Одна ошибка в октябре». Вольф назвал причину проблем Mercedes Гран При США
Формула 1

«Одна ошибка в октябре». Вольф назвал причину проблем Mercedes

Росберг: У FIA нет хорошего выхода из ситуации с Red Bull
Формула 1

Росберг: У FIA нет хорошего выхода из ситуации с Red Bull

Алонсо об апелляции Alpine: Этот момент определит будущее спорта Гран При США
Формула 1

Алонсо об апелляции Alpine: Этот момент определит будущее спорта

Больше от
Ральф Шумахер
Ральф Шумахер урезонил FIA и Гасли: Им всем стоит задать себе вопросы Гран При Японии
Формула 1

Ральф Шумахер урезонил FIA и Гасли: Им всем стоит задать себе вопросы

Ральф Шумахер назвал Хюлькенберга неважной заменой Мику в Haas
Формула 1

Ральф Шумахер назвал Хюлькенберга неважной заменой Мику в Haas

Ральф Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1 в конце 2022 года
Формула 1

Ральф Шумахер предсказал уход Риккардо из Ф1 в конце 2022 года

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика

«Мы ни в кого не целимся». Штайнер объяснил задачу протестов Haas Гран При США
Формула 1

«Мы ни в кого не целимся». Штайнер объяснил задачу протестов Haas

Haas подала протест на Алонсо и Переса после гонки в Остине Гран При США
Формула 1

Haas подала протест на Алонсо и Переса после гонки в Остине

Самое важное:

Баттон: Феттель все еще топ-пилот
Формула 1 Формула 1

Баттон: Феттель все еще топ-пилот

Бывший соперник назвал Себастьяна одним из лучших в пелотоне этого года

Риккардо не останется в Ф1 даже запасным
Формула 1 Формула 1

Риккардо не останется в Ф1 даже запасным

Австралиец фактически опроверг информацию о контракте с Mercedes

Официально: Audi станет партнером Sauber
Формула 1 Формула 1

Официально: Audi станет партнером Sauber

Немецкий автопроизводитель купит долю в швейцарской команде Формулы 1

Херта останется в IndyCar до конца 2027 года
IndyCar IndyCar

Херта останется в IndyCar до конца 2027 года

Пилот подписал с Andretti пятилетний контракт

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.