Заявочный лист Ф1 на сезон-2024 сохранил в тайне новое имя AlphaTauri

Состав пилотов Формулы 1 будущего сезона стал известен уже давно – вскоре после финального Гран При 2023 года в Абу-Даби. Последнюю вакансию в Williams занял Логан Сарджент. Таким образом, впервые за всю историю чемпионатов мира пелотон за зиму не претерпит ни одного изменения.

Впрочем, это касается только гонщиков. Среди команд до такой стабильности было далеко – хотя физически все десять остались прежними, но сразу в трех изменили официальное название. Детали стали известны благодаря публикации в пятницу официального списка участников.

У Sauber закончился спонсорский контракт с Alfa Romeo, а полноценное сотрудничество с Audi стартует только в 2026-м. Предстоящий сезон швейцарцы проведут под сложным именем Stake F1 Team Kick Sauber.

Что до AlphaTauri, то «младшая» команда Red Bull получила третье название за шесть лет. Однако узнать его так пока и не вышло – подобное возможно, если команда убедит FIA в особых коммерческих обязательствах и попросит отложить официальное оглашение названия.

До 2019-го команда из Фаэнцы выступала как Toro Rosso, а теперь отказалась от корпоративного бренда одежды AlphaTauri. Многочисленные слухи говорят о ее переименовании в Racing Bulls – но подтверждения этой информации пока нет. В списке значится нейтральное Scuderia AlphaTauri RB.

Кроме того, как мы уже писали, в Astin Martin сменили титульного спонсора и убрали из официального названия бренд Cognizant. Теперь команда будет выступать как просто Aston Martin Aramco Formula One Team.

При этом зеленые шасси будут официально именоваться Aston Martin Aramco – как и Kick Sauber у швейцарской команды.

Среди гонщиков официально упомянуты Серхио Перес Мендоса, Фернандо Алонсо Диас и Николас Хюлькенберг, а Макс Ферстаппен проведет предстоящий чемпионат с «единичкой», право на которую имеет как обладатель титула.

Официальный состав участников Формулы 1 в 2024 году