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Заявочный лист Ф1 на сезон-2024 сохранил в тайне новое имя AlphaTauri

Ожидалось, что команда из Фаэнцы официально сменит свое наименование на Racing Bulls – но эта интрига сохранится еще на какое-то время даже после публикации FIA списка участников предстоящего чемпионата

Каспер Беккинг
Автор Каспер Беккинг
Обновлено
Юки Цунода, AlphaTauri AT04, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Состав пилотов Формулы 1 будущего сезона стал известен уже давно – вскоре после финального Гран При 2023 года в Абу-Даби. Последнюю вакансию в Williams занял Логан Сарджент. Таким образом, впервые за всю историю чемпионатов мира пелотон за зиму не претерпит ни одного изменения.

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Впрочем, это касается только гонщиков. Среди команд до такой стабильности было далеко – хотя физически все десять остались прежними, но сразу в трех изменили официальное название. Детали стали известны благодаря публикации в пятницу официального списка участников. 

У Sauber закончился спонсорский контракт с Alfa Romeo, а полноценное сотрудничество с Audi стартует только в 2026-м. Предстоящий сезон швейцарцы проведут под сложным именем Stake F1 Team Kick Sauber.

Что до AlphaTauri, то «младшая» команда Red Bull получила третье название за шесть лет. Однако узнать его так пока и не вышло – подобное возможно, если команда убедит FIA в особых коммерческих обязательствах и попросит отложить официальное оглашение названия. 

До 2019-го команда из Фаэнцы выступала как Toro Rosso, а теперь отказалась от корпоративного бренда одежды AlphaTauri. Многочисленные слухи говорят о ее переименовании в Racing Bulls – но подтверждения этой информации пока нет. В списке значится нейтральное Scuderia AlphaTauri RB.

Кроме того, как мы уже писали, в Astin Martin сменили титульного спонсора и убрали из официального названия бренд Cognizant. Теперь команда будет выступать как просто Aston Martin Aramco Formula One Team.

При этом зеленые шасси будут официально именоваться Aston Martin Aramco – как и Kick Sauber у швейцарской команды. 

Среди гонщиков официально упомянуты Серхио Перес Мендоса, Фернандо Алонсо Диас и Николас Хюлькенберг, а Макс Ферстаппен проведет предстоящий чемпионат с «единичкой», право на которую имеет как обладатель титула. 

Официальный состав участников Формулы 1 в 2024 году

Команда Мотор Гонщики
Austria Oracle Red Bull Racing Honda RBPT

Netherlands Макс Ферстаппен

Mexico Серхио Перес
Germany Mercedes AMG Petronas Formula One Team Mercedes

United Kingdom Льюис Хэмилтон

United Kingdom Джордж Расселл
Italy Scuderia Ferrari Ferrari

Monaco Шарль Леклер

Spain Карлос Сайнс
United Kingdom McLaren Formula 1 Team Mercedes

United Kingdom Ландо Норрис

Australia Оскар Пиастри
United Kingdom Aston Martin Aramco Formula One Team Mercedes

Spain Фернандо Алонсо
Canada Лэнс Стролл
France BWT Alpine F1 Team Renault

France Эстебан Окон

France Пьер Гасли
United Kingdom Williams Racing Mercedes

United Kingdom / Thailand Алекс Элбон
United States Логан Сарджент
Italy Scuderia AlphaTauri RB Honda RBPT

Australia Даниэль Риккардо

Japan Юки Цунода
Switzerland Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari

Finland Валттери Боттас

China Чжоу Гуаньюй
United States MoneyGram Haas F1 Team Ferrari

Denmark Кевин Магнуссен

Germany Нико Хюлькенберг
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