Заявка Andretti не убедила босса Ф1 в необходимости 11-й команды

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Команда Майкла Андретти подала заявку на выступления в Формуле 1 и активно готовится к дебюту в 2024 году. При этом проект американцев натолкнулся на сопротивление тех, кто уже выступает в чемпионате, из-за потенциального сокращения призовых.

Явную поддержку Andretti пока высказали только Alpine (это связано с поставками моторов) и McLaren со своим американским боссом Заком Брауном.

В Майами Андретта встретился с президентом FIA Мохаммедом Бин Сулайемом для обсуждения планов – и рассказал, что уже приступил к строительству базы для команды Ф1 в Индианаполисе, которая откроет двери уже этим летом.

Однако генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали вновь усомнился, что спорту прямо сейчас необходимо расширение.

В рамках бизнес-форума в Монако, организованного Financial Times и сетью Motorsport Network, он рассказал, что впервые в жизни видит, что ни одна из команд не испытывает финансовых проблем.

«Все они крепко стоят на ногах, и это большое достижение, – отметил итальянец. – Они серьезно инвестировали в Ф1, потому мы считаем, что должны учитывать мнение сообщества команд.

Сейчас нет проблем с тем, чтобы получить больше команд. Есть целый список желающих. Кто-то говорит о планах громче других, но у нас правда много инвесторов, которые хотели бы прийти в Ф1.

Но нам нужно защищать [существующие] команды. Это важный знак здоровой системы».

На уточняющий вопрос, считает ли он десять коллективов оптимальным числом, итальянец ответил: «Думаю, что да. Если кто-то придет, это должен быть по-настоящему значимый проект».

По действующему регламенту сейчас любая команда, намеренная дебютировать в Ф1, должна внести в специальный фонд $200 млн – это средства для компенсации снижения призовых соперникам в рамках Договора Согласия.

Сейчас из-за инфляции и роста расходов звучат разговоры, что даже этих денег может не хватить для покрытия потерь.

С 2026 года прийти в Ф1 нацелились Audi и Porsche – но оба немецких бренда рассматривают не самостоятельные выступления, а партнерство с кем-то из существующих коллективов.

Глава Liberty Media Грег Маффей отметил: «Мы слышали недавние заявления президента Volkswagen Group об их интересе [к Ф1]. Но считаем это лишь его личной позицией».

Официального заявления о планах немцев до сих пор так и не было.