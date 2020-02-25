Завтра возобновятся тесты Ф1 в Барселоне. Вот кто и когда примет в них участие
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25 февр. 2020 г., 12:43
В первые три дня быстрейшим был Боттас. Сможет ли кто-то побить его время?
График работы гонщиков по ходу второй недели тестов:
|26 февраля, среда
|27 февраля, четверг
|28 февраля, пятница
|Mercedes
|
В.Боттас
Л.Хэмилтон
|
Л.Хэмилтон
В.Боттас
|
Л.Хэмилтон
В.Боттас
|Ferrari
| С.Феттель (утро)
Ш.Леклер (день)
|
С.Феттель
|Ш.Леклер
|Red Bull
|
А.Элбон (утро)
М.Ферстаппен (день)
|
М.Ферстаппен (утро)
А.Элбон (день)
|
А.Элбон (утро)
М.Ферстаппен (день)
|Racing Point
|
Л.Стролл (утро)
С.Перес (день)
|Л.Стролл
|С.Перес
|Williams
|
Дж.Расселл (утро)
|
Дж.Расселл
|
Н.Латифи
|Renault
|
Д.Риккардо (утро)
Э.Окон (день)
|
Э.Окон (утро)
Д.Риккардо (день)
|
Д.Риккардо (утро)
Э.Окон (день)
|AlphaTauri
|
П.Гасли (утро)
Д.Квят (день)
|П.Гасли
|
Д.Квят
|Haas
|
Р.Грожан
|
К.Магнуссен
|
Р.Грожан (утро)
К.Магнуссен (день)
|McLaren
|
К.Сайнс (утро)
Л.Норрис (день)
|Л.Норрис
|
К.Сайнс
|Alfa Romeo
|
Р.Кубица (утро)
А.Джовинацци (день)
|А.Джовинацци
|К.Райкконен
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II Билеты
Завтра возобновятся тесты Ф1 в Барселоне. Вот кто и когда примет в них участие
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