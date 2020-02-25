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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Самое интересное

Завтра возобновятся тесты Ф1 в Барселоне. Вот кто и когда примет в них участие

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Завтра возобновятся тесты Ф1 в Барселоне. Вот кто и когда примет в них участие
25 февр. 2020 г., 12:43

В первые три дня быстрейшим был Боттас. Сможет ли кто-то побить его время?

График работы гонщиков по ходу второй недели тестов:

  26 февраля, среда 27 февраля, четверг 28 февраля, пятница
Mercedes

Finland В.Боттас 

United Kingdom Л.Хэмилтон

United Kingdom Л.Хэмилтон 

Finland В.Боттас 

United Kingdom Л.Хэмилтон 

Finland В.Боттас 
Ferrari Germany С.Феттель (утро)
 Ш.Леклер (день)

Germany С.Феттель

  Ш.Леклер
Red Bull

Thailand А.Элбон (утро)

Netherlands М.Ферстаппен (день)

Netherlands М.Ферстаппен (утро)

Thailand А.Элбон (день)

Thailand А.Элбон (утро)

Netherlands М.Ферстаппен (день)
Racing Point

Canada Л.Стролл (утро)

Mexico С.Перес (день)

 Canada Л.Стролл Mexico С.Перес
Williams

United Kingdom Дж.Расселл (утро)
Canada Н.Латифи (день)

United Kingdom Дж.Расселл

Canada Н.Латифи

 
Renault

Australia Д.Риккардо (утро)

France Э.Окон (день)

France Э.Окон (утро)

Australia Д.Риккардо (день)

Australia Д.Риккардо (утро)

France Э.Окон (день)
AlphaTauri

France П.Гасли (утро)

Russian Federation Д.Квят (день)

 France П.Гасли

Russian Federation Д.Квят
Haas

France Р.Грожан

Denmark К.Магнуссен

France Р.Грожан (утро)

Denmark К.Магнуссен (день)
McLaren

Spain К.Сайнс (утро)

United Kingdom Л.Норрис (день)

 United Kingdom Л.Норрис

 Spain К.Сайнс
Alfa Romeo

Poland Р.Кубица (утро)

Italy А.Джовинацци (день)

 Italy А.Джовинацци Finland К.Райкконен

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II Билеты

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

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