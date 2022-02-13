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Формула 1 Новости

Завтра Ф1 определит число спринтов. Их ожидается три

Первоначально чемпионат хотел провести шесть спринтерских гонок в 2022 году, но столкнулся с сопротивлением команд

Завтра Ф1 определит число спринтов. Их ожидается три
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В 2021 году Формула 1 начала проводить по субботам дополнительные спринтерские гонки. Эта практика была признана успешной, и в 2022 году планировалось увеличить их число с трех до шести.

Однако эта идея столкнулась как с организаторскими проблемами, так и с сопротивлением команд. Для последних в 2022 году впервые ввели ограничения бюджетов, а каждая спринтерская гонка – это как минимум шанс разбить дорогостоящий болид, восстановить который в условиях ограниченного бюджета просто не на что.

В итоге длительного обсуждения способов повысить ограниченные бюджеты для увеличения числа спринтерских гонок участники переговоров, похоже, почти достигли компромисса о том, что спринтов как и в 2021 году будет только три.

«На понедельник запланированы переговоры с организаторами Формулы 1 по поводу количества спринтерских гонок, – рассказал на презентации нового болида руководитель команды McLaren Андреас Зайдль. – Похоже на то, что сейчас речь идет скорее о трех спринтах в 2022 году.

Спринтерских гонок точно не будет на первых этапах сезона. Это не даст никакого дополнительного заработка [так как уже некогда продавать дополнительные билеты], а командам будет уже сложно подготовиться к таким этапам».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь

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