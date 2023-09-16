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Сайнс завоевал поул в Сингапуре, оба пилота Red Bull не попали в десятку

Ночная квалификация преподнесла главный, пожалуй, сюрприз всего сезона-2023: yи Максу Ферстаппену, ни Серхио Пересу не удалось продвинуться дальше второго сегмента

Александр Кабановский
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Выиграв все 14 Гран При и три спринта нынешнего сезона, Ферстаппен с Пересом остались по итогам субботней сессии в Сингапуре только 11-м и 13-м. 

У обоих пилотов Red Bull в этот раз явно не было темпа. Их машины болтало по трассе, а реплики по радио едва ли можно привести на наших страницах. В итоге Максу Ферстаппену не хватило 0,007 секунды, чтобы пройти дальше, а Серхио Перес и вовсе остался на седьмом ряду.

Сильнейшим же стал Карлос Сайнс. Они с Шарлем Леклером превосходили соперников после первой попытки в финале. Ландо Норрис шел следом, опережая дуэт Mercedes.

Под клетчатым флагом Карлос улучшил свое время на 0,186 секунды (1:30.984) и удержался впереди, а вот Леклер, хоть и прибавил, но оказался в 0,007 секундах позади прыгнувшего на вторую строчку с рекордом второго сектора Джорджа Расселла (1:31.056).

Норрис и Льюис Хэмилтон остались четвертым и пятым, тогда как седьмую скорость показал Кевин Магнуссен из Haas. Более того, американской команде удалось вывести в десятку и другого своего пилота: Нико Хюлькенберг будет стартовать девятым позади Фернандо Алонсо с Эстебаном Оконом.

Лиам Лоусон, который никогда прежде не выступал в Сингапуре ни на какой технике, пробился в финал и стал там десятым.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Помимо двойной осечки Red Bull, которая стала главным событием второго сегмента, Макс Ферстаппен еще и помешал Юки Цуноде, не позволив гонщику показать хоть какое-то зачетное время. 

Вместе с ними дальше не прошли Пьер Гасли с Алексом Элбоном.

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Главным событием первого сегмента стала серьезная авария Лэнса Стролла в финальном повороте: пилот Aston Martin потерял контроль над машиной, которая задней частью врезалась в барьер. 

Квалификацию пришлось прервать почти на полчаса для расчистки трассы. Сам гонщик не прошел дальше вместе с двумя гонщиками Alfa Romeo и двумя дебютантами сезона, Оскаром Пиастри и Логаном Сарджентом.

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Результаты квалификации Гран При Сингапура

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Spain Карлос СайнсFerrari 1'30.984
2 United Kingdom Джордж РасселлMercedes +0.072
3 Monaco Шарль ЛеклерFerrari +0.079
4 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren +0.286
5 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes +0.501
6 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team +0.591
7 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing +0.631
8 France Эстебан ОконAlpine +0.689
9 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team +0.824
10 New Zealand Лиам ЛоусонAlphaTauri +1.284
11 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing +1.189
12 France Пьер ГаслиAlpine +1.290
13 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing +1.326
14 Thailand Алекс ЭлбонWilliams +2.735
15 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri  
16 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo +1.825
17 Australia Оскар ПиастриMcLaren +1.918
18 United States Логан СарджентWilliams +2.268
19 China Чжоу ГауньюйAlfa Romeo +2.274
20 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing +2.413
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