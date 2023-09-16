Сайнс завоевал поул в Сингапуре, оба пилота Red Bull не попали в десятку
Ночная квалификация преподнесла главный, пожалуй, сюрприз всего сезона-2023: yи Максу Ферстаппену, ни Серхио Пересу не удалось продвинуться дальше второго сегмента
Выиграв все 14 Гран При и три спринта нынешнего сезона, Ферстаппен с Пересом остались по итогам субботней сессии в Сингапуре только 11-м и 13-м.
У обоих пилотов Red Bull в этот раз явно не было темпа. Их машины болтало по трассе, а реплики по радио едва ли можно привести на наших страницах. В итоге Максу Ферстаппену не хватило 0,007 секунды, чтобы пройти дальше, а Серхио Перес и вовсе остался на седьмом ряду.
Сильнейшим же стал Карлос Сайнс. Они с Шарлем Леклером превосходили соперников после первой попытки в финале. Ландо Норрис шел следом, опережая дуэт Mercedes.
Под клетчатым флагом Карлос улучшил свое время на 0,186 секунды (1:30.984) и удержался впереди, а вот Леклер, хоть и прибавил, но оказался в 0,007 секундах позади прыгнувшего на вторую строчку с рекордом второго сектора Джорджа Расселла (1:31.056).
Норрис и Льюис Хэмилтон остались четвертым и пятым, тогда как седьмую скорость показал Кевин Магнуссен из Haas. Более того, американской команде удалось вывести в десятку и другого своего пилота: Нико Хюлькенберг будет стартовать девятым позади Фернандо Алонсо с Эстебаном Оконом.
Лиам Лоусон, который никогда прежде не выступал в Сингапуре ни на какой технике, пробился в финал и стал там десятым.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Помимо двойной осечки Red Bull, которая стала главным событием второго сегмента, Макс Ферстаппен еще и помешал Юки Цуноде, не позволив гонщику показать хоть какое-то зачетное время.
Вместе с ними дальше не прошли Пьер Гасли с Алексом Элбоном.
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, walks away from his heavily damaged car after a crash towards the end of Q1
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Главным событием первого сегмента стала серьезная авария Лэнса Стролла в финальном повороте: пилот Aston Martin потерял контроль над машиной, которая задней частью врезалась в барьер.
Квалификацию пришлось прервать почти на полчаса для расчистки трассы. Сам гонщик не прошел дальше вместе с двумя гонщиками Alfa Romeo и двумя дебютантами сезона, Оскаром Пиастри и Логаном Сарджентом.
Результаты квалификации Гран При Сингапура
Стартовая решетка Гран При Сингапура
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