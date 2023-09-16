Сайнс завоевал поул в Сингапуре, оба пилота Red Bull не попали в десятку

Выиграв все 14 Гран При и три спринта нынешнего сезона, Ферстаппен с Пересом остались по итогам субботней сессии в Сингапуре только 11-м и 13-м.

У обоих пилотов Red Bull в этот раз явно не было темпа. Их машины болтало по трассе, а реплики по радио едва ли можно привести на наших страницах. В итоге Максу Ферстаппену не хватило 0,007 секунды, чтобы пройти дальше, а Серхио Перес и вовсе остался на седьмом ряду.

Сильнейшим же стал Карлос Сайнс. Они с Шарлем Леклером превосходили соперников после первой попытки в финале. Ландо Норрис шел следом, опережая дуэт Mercedes.

Под клетчатым флагом Карлос улучшил свое время на 0,186 секунды (1:30.984) и удержался впереди, а вот Леклер, хоть и прибавил, но оказался в 0,007 секундах позади прыгнувшего на вторую строчку с рекордом второго сектора Джорджа Расселла (1:31.056).

Норрис и Льюис Хэмилтон остались четвертым и пятым, тогда как седьмую скорость показал Кевин Магнуссен из Haas. Более того, американской команде удалось вывести в десятку и другого своего пилота: Нико Хюлькенберг будет стартовать девятым позади Фернандо Алонсо с Эстебаном Оконом.

Лиам Лоусон, который никогда прежде не выступал в Сингапуре ни на какой технике, пробился в финал и стал там десятым.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Помимо двойной осечки Red Bull, которая стала главным событием второго сегмента, Макс Ферстаппен еще и помешал Юки Цуноде, не позволив гонщику показать хоть какое-то зачетное время.

Вместе с ними дальше не прошли Пьер Гасли с Алексом Элбоном.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, walks away from his heavily damaged car after a crash towards the end of Q1 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Главным событием первого сегмента стала серьезная авария Лэнса Стролла в финальном повороте: пилот Aston Martin потерял контроль над машиной, которая задней частью врезалась в барьер.

Квалификацию пришлось прервать почти на полчаса для расчистки трассы. Сам гонщик не прошел дальше вместе с двумя гонщиками Alfa Romeo и двумя дебютантами сезона, Оскаром Пиастри и Логаном Сарджентом.

Результаты квалификации Гран При Сингапура

Поз. Гонщик / Команда Машина Время / Отст. 1 Карлос Сайнс Ferrari 1'30.984 2 Джордж Расселл Mercedes +0.072 3 Шарль Леклер Ferrari +0.079 4 Ландо Норрис McLaren +0.286 5 Льюис Хэмилтон Mercedes +0.501 6 Кевин Магнуссен Haas F1 Team +0.591 7 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing +0.631 8 Эстебан Окон Alpine +0.689 9 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team +0.824 10 Лиам Лоусон AlphaTauri +1.284 11 Макс Ферстаппен Red Bull Racing +1.189 12 Пьер Гасли Alpine +1.290 13 Серхио Перес Red Bull Racing +1.326 14 Алекс Элбон Williams +2.735 15 Юки Цунода AlphaTauri 16 Валттери Боттас Alfa Romeo +1.825 17 Оскар Пиастри McLaren +1.918 18 Логан Сарджент Williams +2.268 19 Чжоу Гауньюй Alfa Romeo +2.274 20 Лэнс Стролл Aston Martin Racing +2.413