Завал в спринте и Хэмилтон в лидерах. Пять прогнозов на Монцу

Норрис в топ-4

Пару месяцев назад такой прогноз выглядел бы очевидным, но за три последних Гран При Ландо набрал 1 очко. В сумме. Причем не сказать, чтобы дело было в фортуне: ни в Венгрии, ни в Спа, ни в Зандфорте Норрис не выглядел особо сильно. Но в Монце ситуация должна измениться.

Во-первых, трудно предположить, кто из других середняков мог бы бросить McLaren вызов на итальянской трассе. Ferrari на высокоскоротных автодромах пока не представляется серьезной угрозой. Alpine, при всем блеске Фернандо Алонсо, тоже. Главным оппонентом Ландо в борьбе за звание лучшего из остальных выглядит Пьер Гасли. Но McLaren базово сильнее AlphaTauri, и если не произойдет непредвиденного – британец должен опережать француза.

Ландо Норрис, McLaren MCL35M Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ферстаппен покажет лучший результат в карьере

Нет, это вовсе не означает, что Макс выиграет. В Монце Red Bull точно не выглядит фаворитом, эта трасса гораздо лучше подходит Mercedes. Вот только за шесть предыдущих попыток Ферстаппен ни разу не поднялся в храме скорости выше пятого места.

Понятно, что прогнозировать лидеру сезона место не ниже четвертого – это примерно как предсказывать восход солнца. Но Монца это вообще не трасса Red Bull, здесь даже идеальная работа на австрийском болиде может оставить тебя... ну, хотя бы вне первой тройки.

Но Макс-2021 славен тем, что наконец-то научился выжимать максимум из минимума. И именно это свойство, а не сила болида, должно позволить ему переломить итальянский рок.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Хэмилтон выйдет в лидеры чемпионата

Да, несмотря на предсказанный лучший результат Макса, лидером сезона из Монцы больше шансов уехать у Хэмилтона. Даже в самой Red Bull не скрывают, что на оставшихся сентябрьских этапах их главной задачей будет минимизировать потери и дождаться более благоприятных гонок.

Льюис сейчас, может быть, в тяжелейшем положении в карьере. Он не побеждал со времен той самой аварии в Сильверстоуне, не воспользовался проблемами Макса в Венгрии, нелепо подарил второе место в Спа Williams, а в Зандфорте от отчаяния бросил даже попытки атаковать Макса. Но Хэмилтон потому и стал семикратным чемпионом, что умеет собраться в тяжелые моменты.

Фактически, Монца и Сочи это его бастионы, где он может создать себе какой-никакой запас. Если этого не удастся – восьмой титул перейдет в разряд фантазий.

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Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Алонсо в топ-10

В последний раз Фернандо Алонсо набирал очки в Монце 8 сентября 2013 года. Да, более восьми лет назад. В эпоху McLaren его лучшим результатом здесь было 14-е место – хуже показателей у испанца нет ни на одной трассе.

Возможно, все эти годы Монца мстила Алонсо за уход из Ferrari, но пожалуй, его грехи уже искуплены. Alpine-2021 не то, чтобы лучший в мире болид для храма скорости, и скорее будет шестой-седьмой силой в пелотоне наравне с Aston Martin. Но чудеса, которые Нандо в последнее время выдает с регулярностью интернет-магазина, заставляют верить, что и здесь он прыгнет повыше, чем позволяет машина.

Фернандо Алонсо, Alpine A521 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В спринте случится завал

Квалификации в Монце уже давно проходят как минимум своеобразно – со всеми этими очередями на прогревочном круге и массовом пропуске быстрых попыток. Так что ждать сюрпризов можно и на этот раз. Но у всех лидеров, внезапно провалившихся в пятницу, будет вариант исправить положение в субботу – спринт. И тут-то можно ждать жары.

В Монце хватает быстрых разгонов и резких торможений, а в спринте все рискуют чуть больше положенного. Так что ждать экшна можно в первой же связке поворотов. Я бы поставил на то, что без сейфти-кара субботний заезд точно не обойдется.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 в Монце:

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Льюис Хэмилтон (Mercedes) 14 2 5 1 14,4 Валттери Боттас (Mercedes) 8 0 0 2 11,6 Себастьян Феттель (Aston Martin) 14 2 3 1 11,3 Фернандо Алонсо (Alpine) 17 6 2 1 8,4 Шарль Леклер (Ferrari) 3 1 1 1 8,3 Пьер Гасли (AlphaTauri) 3 0 1 1 8,3 Роберт Кубица (Alfa Romeo) 6 1 0 3 7,3 Эстебан Окон (Alpine) 3 0 0 5 7,3 Ландо Норрис (McLaren) 2 0 0 4 6,5 Даниэль Риккардо (McLaren) 10 0 (1 NC) 0 4 6,2 Серхио Перес (Red Bull) 10 1 0 2 5,9 Лэнс Стролл (Aston Martin) 4 0 0 3 5,75 Макс Ферстаппен (Red Bull) 6 1 0 5 3,5 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 2 0 0 9 1 Карлос Сайнс (Ferrari) 6 1 0 2 3,75 Джордж Расселл (Williams) 2 0 0 14 0 Николя Латифи (Williams) 1 0 0 11 0 Никита Мазепин (Haas) 0 Мик Шумахер (Haas) 0 Юки Цунода (AlphaTauri) 0 Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)