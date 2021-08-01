Завал на старте в Венгрии: видео, 13 фото и цитаты пилотов

Гран При Венгрии начался сразу с двух столкновений в первом круге, в которых поучаствовали 7 гонщиков – 5 из которых не смогли выйти на рестарт гонки, а оставшиеся двое финишировали на 10-й и 12-й позициях.

В то время как Льюис Хэмилтон удержал лидерство на старте, Валттери Боттас потерял сразу несколько позиций. К моменту торможения перед первым поворотом финна обошли Макс Ферстаппен, Серхио Перес и Ландо Норрис, оказавшийся непосредственно перед болидом Mercedes.

На торможении Боттас подтолкнул машину Норриса, после чего тот ударил автомобиль Ферстаппена – а сам финн после этого врезался в Переса. Из четырех пилотов продолжить гонку смог только голландец, потерявший больше 10-ти позиций – плюс многие аэродинамические элементы на его машине были повреждены, что сказалось на темпе по ходу оставшейся гонки.

Также после финиша Red Bull озвучила подозрения, что в результате аварии на машине Серхио Переса придется менять двигатель внутреннего сгорания: в момент столкновения была повреждена система охлаждения, из которой вытекла рабочая жидкость – и велик риск, что мотор получил серьезные повреждения из-за перегрева. Если подозрения подтвердятся, команде придется раньше срока установить на машину Переса третий мотор – что повышает риски внеплановых замен (и получения из-за них штрафов) в будущем.

Авария на старте гонки 1 / 9 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Авария на старте гонки 2 / 9 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Авария на старте гонки 3 / 9 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Авария на старте гонки 4 / 9 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Боттас после аварии 5 / 9 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Машина Боттаса после аварии 6 / 9 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Ботттас после аварии 7 / 9 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Перес после аварии 8 / 9 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images Эвакуция машины Переса 9 / 9 Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Норрис: «Конечно, тут непросто все сделать правильно. Но мы же не просто так гоняем в Формуле 1, мы все – хорошие пилоты и вроде бы знаем, где тормозить и как искать точку начала торможения. Особенно когда трасса влажная и мы на первом круге. Так что, от лидеров ждешь чего-то большего. Может быть, конечно, они не так часто ездят в толпе, в грязном воздухе – не так часто, как мы. Может быть, им имеет смысл побольше узнать о том, что при этом происходит».

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Перес: «Так обидно, я уже был на третьем месте. Я перетормозил McLaren – думал, что я впереди с хорошим запасом. Но, к сожалению, Боттас допустил большую ошибку и разрушил нашу гонку».

Ферстаппен: «У моей машины в итоге не было чуть ли не половины машины, не было всего набора элементов с одной стороны кокпита. И днище также было повреждено. Честно говоря, было почти невозможно нормально управлять машиной. Невозможно было нормально тормозить: шины постоянно блокировались – а в поворотах то сносило переднюю ось, то заносило заднюю. Она была абсолютно разбалансированной».

Боттас: «Я плохо стартовал, так как колеса забуксовали – и я сразу оказался медленнее соперников. А потом, аохоже, я ошибся с точкой торможения – и уж точно не ожидал, что колеса заблокируются. И раз я был сзади, значит, ответственность лежит на мне. Конечно, все это не слишком здорово ни для меня, ни для остальных. Я переговорил с другими гонщиками, но что я мог им сказать? Мои колеса заблокировались, и поделать что-то было уже невозможно. Но, само собой, я сделал все это не намеренно».

Судьи признали Боттаса виновным в инциденте и наказали гонщика потерей 5 позиций на старте следующего этапа чемпионата – Гран При Бельгии.

За спинами лидеров Лэнс Стролл на входе в поворот ударил Шарля Леклера – что тоже привело к цепному столкновению: монегаск, в свою очередь, ударил и развернул Риккардо. Австралиец потерял на этом несколько позиций, а Стролл и Леклер сошли.

Машины Риккардо и Леклера после аварии 1 / 4 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Машина Риккардо после аварии 2 / 4 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Стролл после аварии 3 / 4 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Леклер после аварии 4 / 4 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Стролл: «Я понимал, что не могу попасть в поворот, как только затормозил. Шины заблокировались – ведь было очень-очень скользко, условия были крайне сложными. После этого я сделал все что мог с целью избежать контакта с другими машинами».

Леклер: «Отличный раунд игры в боулинг. Такая досада. Удача нечасто была на нашей стороне в первой половине сезона – и сегодня нам тоже не повезло. Очень жаль, так как сегодня у нас была хорошая возможность набрать немало очков».

Судьи признали Стролла виновным в инциденте и наказали гонщика потерей 5 позиций на старте следующего этапа чемпионата – Гран При Бельгии.