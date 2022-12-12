Заубер о Вассере: Когда тебя зовут в Ferrari, нельзя отказываться

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Все указывает, что уже в ближайшее время Фредрик Вассер оставит Alfa Romeo и станет новым главой Ferrari вместо Маттиа Бинотто.

Француз работал в Хинвиле с 2017 года и стал третьим по счету боссом Sauber. Долгое время этой командой руководил ее основатель Петер Заубер, затем он отдал власть своей помощнице Монише Кальтенборн, а уж ее сменил Вассер.

Самому Зауберу сейчас 79 лет и он остается президентом компании, но не участвует в каждодневной работе команды – Петер всегда говорил, что считает 70-летний рубеж пределом, после которого нужно уходить на пенсию.

Репортеры издания Blick связались с Заубером и поинтересовались тем, удивлен ли он решением Ferrari взять Вассера.

«И да, и нет, – ответил Петер. – Но когда вас зовут в Ferrari, ты должен соглашаться. С другой стороны, если вспомнить историю этой команды еще со времен ее основателя Энцо, то хорошо известны, что руководители не задерживаются там надолго».

Гонщик Alfa Romeo Sauber F1 Team Шарль Леклер, руководитель команды Фредерик Вассёр и Петер Заубер

Самой Alfa Romeo предстоит искать нового главу команды. «К счастью, решать эту проблему предстоит не мне», – с улыбкой сказал Заубер.

Швейцарец добавил, что считает наилучшим кандидатом Беата Цендера, который много лет проработал в Хинвиле тим-менеджером и пользуется большим уважением в паддоке Ф1.

«Беат – это особенный человек в нашем спорте», – сказал основатель команды.

Между тем, слухи уже назвали имя нового кандидата – это Герхард Бергер, прежде руководивший DTM и оставшийся не у дел после продажи прав на серию немецкому автоклубу ADAC.

Правда, сам он не подтвердил такие предположения.

«Я не собираюсь оставаться в DTM, – цитирует экс-пилота Ф1 Motorsport-magazin. – У меня есть много приглашений от разных гоночных проектов, но в моей жизни больше нет планов заниматься постоянной работой в гонках».

Ожидается, что объявление Alfa Romeo об отставке Фредерика Вассера прозвучит в начале этой недели.