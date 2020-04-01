«Зато мы не перекрашиваем Mercedes в розовый». Клэр о поражениях Williams

Два последних сезона Williams заканчивала на последней позиции в Кубке конструкторов, причем в 2019-м ее пилотам удалось заработать всего одно очко – этот результат стал для коллектива худшим в истории.

Среди тех, кто ведет борьбу в середине пелотона Ф1, в последнее время набирает популярность модель сотрудничества с кем-то из лидеров пелотона. Именно так Haas взаимодействует с Ferrari, а Racing Point – с Mercedes.

На зимних тестах в Барселоне все сразу отметили, что розовая машина RP20 из Сильверстоуна выглядит почти точной копией прошлогодней чемпионской W10 Льюиса Хэмилтона.

Однако этот подход нравится не всем. Клэр Уильямс назвала независимость своей команды одним из важнейших факторов.

«Я всегда отдавала себе отчет в том, сколь важно для Williams оставаться независимым конструктором, и как мы гордимся этим, – сказала она. – Таков наш подход к этому спорту.

И если что-то не получается, это только наша ошибка. Но когда все выходит, это только наша заслуга. И нам крайне важно сохранять эти позиции.

У нас успешная бизнес-модель. Мы очень многого добились в период с 2014 по 2017 годы. Лишь два последних сезона сложились иначе.

Но это вовсе не потому, что мы отказываемся перекрашивать Mercedes в розовый цвет».

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Недавно технический директор Racing Point Энди Грин в очередной раз подчеркнул, что его удивляет упорство ряда команд в вопросе расширения списка стандартных деталей в Ф1. Уильямс ответила ему

«Это их выбор, – отметил Клэр. – У них совсем иные установки. У нас есть полный производственный цикл, операционный департамент в команде. Я не хочу отказываться от всего этого.

У них нет таких возможностей, таких мощностей. И это влияет на их бизнес-модель. У разных команд разные подходы. Каждый из них работоспособен, надо просто избрать подходящий именно тебе».