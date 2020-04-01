«Зато мы не перекрашиваем Mercedes в розовый». Клэр о поражениях Williams
По словам заместителя руководителя британской команды, сложности последних лет не связаны с тем, что в Гроу сознательно отказываются от кооперации с чемпионами мира
Два последних сезона Williams заканчивала на последней позиции в Кубке конструкторов, причем в 2019-м ее пилотам удалось заработать всего одно очко – этот результат стал для коллектива худшим в истории.
Среди тех, кто ведет борьбу в середине пелотона Ф1, в последнее время набирает популярность модель сотрудничества с кем-то из лидеров пелотона. Именно так Haas взаимодействует с Ferrari, а Racing Point – с Mercedes.
На зимних тестах в Барселоне все сразу отметили, что розовая машина RP20 из Сильверстоуна выглядит почти точной копией прошлогодней чемпионской W10 Льюиса Хэмилтона.
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Однако этот подход нравится не всем. Клэр Уильямс назвала независимость своей команды одним из важнейших факторов.
«Я всегда отдавала себе отчет в том, сколь важно для Williams оставаться независимым конструктором, и как мы гордимся этим, – сказала она. – Таков наш подход к этому спорту.
И если что-то не получается, это только наша ошибка. Но когда все выходит, это только наша заслуга. И нам крайне важно сохранять эти позиции.
У нас успешная бизнес-модель. Мы очень многого добились в период с 2014 по 2017 годы. Лишь два последних сезона сложились иначе.
Но это вовсе не потому, что мы отказываемся перекрашивать Mercedes в розовый цвет».
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Недавно технический директор Racing Point Энди Грин в очередной раз подчеркнул, что его удивляет упорство ряда команд в вопросе расширения списка стандартных деталей в Ф1. Уильямс ответила ему
«Это их выбор, – отметил Клэр. – У них совсем иные установки. У нас есть полный производственный цикл, операционный департамент в команде. Я не хочу отказываться от всего этого.
У них нет таких возможностей, таких мощностей. И это влияет на их бизнес-модель. У разных команд разные подходы. Каждый из них работоспособен, надо просто избрать подходящий именно тебе».
«Зато мы не перекрашиваем Mercedes в розовый». Клэр о поражениях Williams
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