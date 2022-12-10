«Засыпал у сестры на диване». Хэмилтон о психологической нагрузке в Ф1
По словам гонщика Mercedes, даже с его опытом непросто справляться с давлением, которое оказывает большой спорт
Льюис Хэмилтон является вторым по возрасту в пелотоне Ф1, уступая лишь неувядаемому Фернандо Алонсо. Семикратный чемпион передумал уходить из спорта и недавно продлил контракт – причем дал понять, что это продление едва ли станет последним.
При этом пока Хэмилтон все же настаивает, что не собирается выходить на старт после 40-летия.
«Я здесь не навсегда, но порой внутренний голос говорит мне: "Ты еще можешь, продолжай атаковать. Ты можешь еще многое сделать и многого достичь", – рассказал гонщик в интервью The New York Times. – Однажды придет непростой день и придется оставить гонки. Я занимаюсь ими уже 30 лет, и к тому времени мне будет уже хорошо за 30.
Но, к счастью для меня, это произойдет не сейчас, не в эту секунду.
Знаете, отец с братом уверены, что я должен гоняться до бесконечности, они же сами гонщики. А мама с сестрой… Мне кажется, они хотят, чтобы я делал то, чего хочу сам.
Они видят, насколько я устаю, насколько велика нагрузка. Порой я приезжаю в гости к сестре и просто отключаюсь у нее на диване».
Гонщик рассказал, что рано или поздно рассчитывает обзавестись и собственной семьей.
«Нет сомнений, мне бы этого хотелось, – рассказал он. – Но также я люблю вместе с командой принимать вызов и каждый уик-энд выкладываться до отказа.
Именно эта нацеленность придает мне сил, позволяет тренироваться так напряженно. Но в какой-то момент я собираюсь завести семью и переключиться на нее. Но пока для меня важнее Mercedes в Формуле 1».
В начале января Льюис отметит 38-й день рождения.
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