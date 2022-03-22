«Засунули руки в туалет». В Mercedes рассказали о новой проблеме
Как оказалось, чемпионская команда гораздо хуже соперников проводит пит-стопы
С нового сезона Формула 1 перешла на 18-дюймовые колесные диски с низкопрофильными сликами. Это заставило команды заново обучать своих механиков, которые работают на пит-стопах. Колеса стали тяжелее, а снаружи они закрыты специальными колпаками – все это заметно усложнило проведение пит-стопов.
На первом этапе в Бахрейне все лидеры по ходу дистанции трижды останавливались в боксах. Это позволило сравнить время, потраченное на замену колес.
Вот какие результаты принес этот анализ:
|Гонщик
|Команда
|Общее время
|Отст.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:13.391
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:14.152
|+0,761
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:14.166
|+0,775
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:14.236
|+0,845
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:16.576
|+3,185
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:16.796
|+3,405
Время в данном случае учитывается от линии въезда на пит-лейн до линии выезда – но так как скорость на участке вдоль боксов ограничена, вся разница определяется именно скоростью работы бригады механиков.
Как видно, Mercedes значительно уступает соперникам, гонщики теряли более секунды на каждом визите в боксы. Самым же быстрым оказался один из пит-стопов Переса – 24,2 секунды.
Глава чемпионов мира Тото Вольф назвал такую ситуацию «недопустимой».
Он отметил: «У нас пока нет объяснения, почему так происходит. И если мы хотим сражаться за лидерство, то этим обязательно надо заняться».
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Кроме того, работа тактического штаба Mercedes в Сахире тоже была далека от идеала. На первом пит-стопе обе гонщика получили самые жесткие слики Hard, тогда как в Red Bull и Ferrari их вообще не использовали в воскресенье.
«На мягком составе, пока он не был изношен, наш темп был почти на их уровне – может, не Шарля [Леклера, который лидировал в гонке], но всех остальных, – рассказал Тото. – Но затем износ стал слишком сильно мешать.
Мы попробовали поставить жесткие шины, но эффект получился таким, как если бы мы засунули руки в туалет. Потери достигали секунды на круге.
Выводы сделаны, а 35-секундное отставание [к моменту выезда машины безопасности незадолго до финиша] отчасти стало следствием этого просчета».