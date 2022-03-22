Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С нового сезона Формула 1 перешла на 18-дюймовые колесные диски с низкопрофильными сликами. Это заставило команды заново обучать своих механиков, которые работают на пит-стопах. Колеса стали тяжелее, а снаружи они закрыты специальными колпаками – все это заметно усложнило проведение пит-стопов.

На первом этапе в Бахрейне все лидеры по ходу дистанции трижды останавливались в боксах. Это позволило сравнить время, потраченное на замену колес.

Вот какие результаты принес этот анализ:

Гонщик Команда Общее время Отст. Карлос Сайнс Ferrari 1:13.391 Шарль Леклер Ferrari 1:14.152 +0,761 Серхио Перес Red Bull 1:14.166 +0,775 Макс Ферстаппен Red Bull 1:14.236 +0,845 Джордж Расселл Mercedes 1:16.576 +3,185 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:16.796 +3,405

Время в данном случае учитывается от линии въезда на пит-лейн до линии выезда – но так как скорость на участке вдоль боксов ограничена, вся разница определяется именно скоростью работы бригады механиков.

Как видно, Mercedes значительно уступает соперникам, гонщики теряли более секунды на каждом визите в боксы. Самым же быстрым оказался один из пит-стопов Переса – 24,2 секунды.

Глава чемпионов мира Тото Вольф назвал такую ситуацию «недопустимой».

Он отметил: «У нас пока нет объяснения, почему так происходит. И если мы хотим сражаться за лидерство, то этим обязательно надо заняться».

Австриец признал, что теперь «добираться до гайки стало куда сложнее из-за новых дисков»

Кроме того, работа тактического штаба Mercedes в Сахире тоже была далека от идеала. На первом пит-стопе обе гонщика получили самые жесткие слики Hard, тогда как в Red Bull и Ferrari их вообще не использовали в воскресенье.

«На мягком составе, пока он не был изношен, наш темп был почти на их уровне – может, не Шарля [Леклера, который лидировал в гонке], но всех остальных, – рассказал Тото. – Но затем износ стал слишком сильно мешать.

Мы попробовали поставить жесткие шины, но эффект получился таким, как если бы мы засунули руки в туалет. Потери достигали секунды на круге.

Выводы сделаны, а 35-секундное отставание [к моменту выезда машины безопасности незадолго до финиша] отчасти стало следствием этого просчета».