После Гран При Венгрии Формула 1 отправилась на летний перерыв – следующий этап теперь состоится только через четыре недели. Однако, как оказалось, возможность отдохнуть и набраться сил обрадовала не всех.

Глава Mercedes Тото Вольф признался, что без привычного круговорота дел очень быстро ощутил себя не в своей тарелке.

«Лично я заскучал уже спустя 48 часов, – приводит слова австрийца сетевое издание Formel1. – И начал искать, кому бы позвонить. После чего стал понемногу доставать людей по телефону».

В этой связи босс чемпионской команды Ф1 вспомнил историю о том, как несколько лет назад ему самому не удалось отдохнуть из-за Ники Лауды, который в ту пору был неисполнительным директором Mercedes.

«Мы отправились отдыхать в Италию, – рассказал Тото. – И на второй день мне звонит Ники и говорит: "Я здесь". Я спросил, где это "здесь".

Он ответил: "А вот прямо перед вашим отелем на яхте. Ты же спускаешься завтракать к восьми?".

Мне пришлось прямо сказать ему: "Можешь поцеловать меня в задницу, но ты не сможешь достать меня в Италии и не вынудишь вылезти из постели и тащиться пить с тобой кофе". Хотя в итоге, конечно, вышло именно так. Он наотрез отказался убираться и ждал, пока я выйду».

Обладатель трех титулов чемпиона Ф1 Ники Лауда попал в больницу летом 2018 года, и хотя спустя несколько месяцев вернулся домой и понемногу пошел на поправку, следующей весной скоропостижно скончался на 71-м году жизни.

Руководитель Mercedes AMG F1 Тото Вольф и неисполнительный директор Mercedes AMG F1 Ники Лауда Фото: Sutton Images