Зарплаты пилотов Формулы 1: Хэмилтон получит в 20 раз больше Квята

Портал RaceFans опубликовал предполагаемые зарплаты гонщиков Формулы 1 за 2020 год. Лидером рейтинга при этом остается шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон: его доход от выступлений в этом году составит 40 млн долларов.

Меньше всего платят пилотам Williams: и Джордж Расселл, и Николя Латифи получат по 1 млн долларов. Столько же получит Антонио Джовинацци из Alfa Romeo.

Россиянин Даниил Квят входит в число самых низкооплачиваемых гонщиков, его гонорар в 2020 году составит 2 млн долларов.