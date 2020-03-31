Зарплаты пилотов Формулы 1: Хэмилтон получит в 20 раз больше Квята
Действующий чемпион мира получит больше девяти соперников, вместе взятых
Портал RaceFans опубликовал предполагаемые зарплаты гонщиков Формулы 1 за 2020 год. Лидером рейтинга при этом остается шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон: его доход от выступлений в этом году составит 40 млн долларов.
Меньше всего платят пилотам Williams: и Джордж Расселл, и Николя Латифи получат по 1 млн долларов. Столько же получит Антонио Джовинацци из Alfa Romeo.
Россиянин Даниил Квят входит в число самых низкооплачиваемых гонщиков, его гонорар в 2020 году составит 2 млн долларов.
|Пилот
|Зарплата (в долларах)
|1.
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|40 млн
|2.
|Себастьян Феттель (Ferrari)
|30 млн
|3.
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|25 млн
|4.
|Даниэль Риккардо (Renault)
|20 млн
|5.
|Шарль Леклер (Ferrari)
|10 млн
|6.
|
Валттери Боттас (Mercedes)
Карлос Сайнс (McLaren)
Серхио Перес (Racing Point)
|по 8 млн
|9.
|Ромен Грожан (Haas)
|7 млн
|10.
|
Эстебан Окон (Renault)
Кими Райкконен (Alfa Romeo)
Кевин Магнуссен (Haas)
|по 5 млн
|13.
|Лэнс Стролл (Racing Point)
|3 млн
|14.
|Александр Элбон (Red Bull)
|2,5 млн
|15.
|
Ландо Норрис (McLaren)
Даниил Квят (AlphaTauri)
Пьер Гасли (AlphaTauri)
|по 2 млн
|18.
|
Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
Джордж Расселл (Williams)
Николя Латифи (Williams)
|по 1 млн
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Зарплаты пилотов Формулы 1: Хэмилтон получит в 20 раз больше Квята
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