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Зарплаты пилотов Формулы 1: Хэмилтон получит в 20 раз больше Квята

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Зарплаты пилотов Формулы 1: Хэмилтон получит в 20 раз больше Квята
Автор:
, редактор
31 мар. 2020 г., 09:36

Действующий чемпион мира получит больше девяти соперников, вместе взятых

Портал RaceFans опубликовал предполагаемые зарплаты гонщиков Формулы 1 за 2020 год. Лидером рейтинга при этом остается шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон: его доход от выступлений в этом году составит 40 млн долларов.

Меньше всего платят пилотам Williams: и Джордж Расселл, и Николя Латифи получат по 1 млн долларов. Столько же получит Антонио Джовинацци из Alfa Romeo. 

Россиянин Даниил Квят входит в число самых низкооплачиваемых гонщиков, его гонорар в 2020 году составит 2 млн долларов.

  Пилот Зарплата (в долларах)
1. United Kingdom Льюис Хэмилтон (Mercedes) 40 млн
2. Germany Себастьян Феттель (Ferrari) 30 млн 
3. Netherlands Макс Ферстаппен (Red Bull) 25 млн 
4. Australia Даниэль Риккардо (Renault) 20 млн
5. Monaco Шарль Леклер (Ferrari) 10 млн
6.

Finland Валттери Боттас (Mercedes)

Spain Карлос Сайнс (McLaren)

Mexico Серхио Перес (Racing Point)

 по 8 млн
9. France Ромен Грожан (Haas) 7 млн
10.

France Эстебан Окон (Renault)

Finland Кими Райкконен (Alfa Romeo)

Denmark Кевин Магнуссен (Haas)

 по 5 млн
13. Canada Лэнс Стролл (Racing Point) 3 млн
14. Thailand Александр Элбон (Red Bull) 2,5 млн
15. 

United Kingdom Ландо Норрис (McLaren)

Russian Federation Даниил Квят (AlphaTauri)

France Пьер Гасли (AlphaTauri)

 по 2 млн
18.

Italy Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

United Kingdom Джордж Расселл (Williams) 

Canada Николя Латифи (Williams)

 по 1 млн

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Даниил Квят В Магазин
Автор Иван Матушкин

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