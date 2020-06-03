Заражение пилотов и отсутствие команд не отменят гонок Формулы 1

Формула 1 готовится к старту сезона-2020, намеченному на 5 июля. Чемпионат подготовил меры, которые позволят проводить гонки в условиях эпидемии коронавируса. В частности, на трассы не пустят зрителей, а все команды будут ограничены в числе сотрудников.

Старт сезона в Австралии в начале марта сорвался после того, как коронавирус нашли у одного из работников McLaren. Сначала с гонки снялась команда из Уокинга, а потом этап в целом был отменен. Однако руководитель Ф1 Чейк Кэри заявил, что теперь болезнь сотрудника или отсутствие целой команды точно не приведет к срыву Гран При.

«Заболевание отдельного человека не приведет к отмене гонок, – заверил Кэри. – Если какой-то сотрудник команды заболеет, его должны отправить на карантин и заменить другим. Какие-то варианты мы обговорили и рассмотрели. Но с любой командой может многое произойти, и отменять гонку из-за невозможности одной команды выйти на старт мы не будем».

Кэри добавил, что этап не станут отменять даже в случае заражение кого-то из гонщиков: «Мы разработали процедуры, при которых обнаружение инфекции у кого-то не приводит к отмене гонок. Если заболеет пилот, то у команд есть резервные гонщики».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл