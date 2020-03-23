Запретят ли Mercedes использовать DAS в 2021 году? Ответ сложнее, чем кажется

Этап Формулы 1 в Мельбурне должен был закончиться большим скандалом. В Red Bull не скрывали, что после финиша гонки собираются опротестовать легальность системы, которая позволяет гонщикам Mercedes прямо из кокпита менять угол схождения передних колес.

Вместо этого Гран При отменили в самый последний момент, а затем мир окончательно захлестнула эпидемия Covid-19. Всем стало не до гонок.

Чуть позже команды – включая даже движимую «ответственностью за будущее спорта» Ferrari – согласились, что стоит заморозить все разработки, перенести вступление радикально новых правил Формулы 1 на 2022 год и оставить нынешние машины на 2021-й.

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Казалось бы, все понятно. Правда, бюджетные ограничения начнут действовать уже с будущего года, а список стандартизированных деталей командам еще предстоит обсудить. Это же касается и того, что именно и в какой степени в итоге будет «заморожено». Есть, например, идея запретить любые переделки коробок передач и подвески относительно конфигурации Мельбурна-2020, но дать конструкторам возможность улучшать аэродинамику шасси.

В любом случае, тут все в одной лодке, что облегчит поиск решений. Однако есть еще один вопрос, где все далеко не так просто. Это та самая система DAS. Как известно, после ее появления на тестах в FIA решили, что хитрым изобретением можно пользоваться в нынешнем сезоне, но со следующего оно вне закона.

Но ведь это решение принималось, исходя из планов появления в 2021-м машин с граунд-эффектом. Теперь же получается, что по общему решению команд все существующие конструкции можно использовать и в будущем сезоне. То есть Mercedes сможет еще год сохранять DAS? Или изначальный запрет FIA все же важнее?

Mercedes F1 W11 Фото: Giorgio Piola

В любом случае, для начала «двойной руль» должен выдержать проверку, обещанную Red Bull. Там уверены, что устройство, принцип действия которого (скорее всего) основан на двух парах шестерня-рейка с разным передаточным отношением, нарушает регламент. Даже несмотря на заверения федерации в его легальности.

Если же попытка запретить DAS провалится, то главные соперники Mercedes наверняка попробуют внедрить у себя что-то похожее. Во всяком случае, Ferrari прямо говорила об этом, а Макс Ферстаппен в недавнем интервью Ziggo TV заверил, что и в Red Bull не будут сидеть сложа руки. Но разрешат ли это правила «заморозки»?

Наши источники в Mercedes говорят, что команда все же считает более вероятным вариант с запретом хитрого устройства по окончании сезона-2020. Причины тут чисто экономические – чтобы уберечь всех остальных от лишних трат на разработку своей версии системы, которую неминуемо ждет скорый запрет.

В любом случае, это один из сюжетов, следить за развитием которого будет весьма интересно.