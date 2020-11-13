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Формула 1 / Новость

Запретить работы в аэродинамической трубе? Формула 1 считает это реальным в 2030 году

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Запретить работы в аэродинамической трубе? Формула 1 считает это реальным в 2030 году
Автор:
, Главный редактор

Главы команд пару недель назад обсудили идею в узком кругу, а теперь комментируют ее публично

Через 10 лет в правилах Формулы 1 может появиться запрет на проведение работ в аэродинамических трубах. Такую возможность руководители команд обсудили на телеконференции, которая состоялась пару недель назад – сразу после Гран При Великобритании.

В настоящий момент испытания в таких трубах являются ключевым элементом работы над аэродинамической конфигурацией болидов. Хотя и не единственным – важную роль играет т.н. вычислительная гидродинамика (в английской технической терминологии обозначающаяся как CFD), где ведется работа с цифровыми моделями.

«СFD развивается очень быстро – и в долгосрочной перспективе мы допускаем сильное уменьшение возможностей по работам в трубе или полный запрет на эти работы, – прокомментировал ситуацию Андреас Зайдль, руководитель McLaren. – Но сейчас в силу разных причин мы еще очень далеки от момента, когда могли бы полностью отказаться от этого инструмента». В настоящий момент на базе McLaren как раз ведется работа по сооружению новой аэродинамической трубы – она должна заработать в середине следующего года, и на планы по ее вводу в эксплуатацию обсуждение идеи запрета, по словам Зайдля, никак не повлияет.

Исполнительный директор Renault Марцин Будковски напомнил рассказал журналистам, что идея обсуждалась уже далеко не один раз: «Но раньше каждый раз все сводилось к нереальным целям: давайте введем запрет через два года, через три года. Десять лет – другое дело, это в целом реально. При этом, конечно, ситуация заметно изменится. Сейчас во многом именно работа в трубе помогает конструкторам не слишком далеко оторваться от реальности. Когда мы будем целиком полагаться на моделирование, будет выше риск приехать на первую гонку и увидеть, что машина едет совсем не так, как планировалось».

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Впервые вариант с отказом от аэродинамических труб стал темой активного обсуждения в паддоке еще в 2015 году, когда такое предложение озвучил руководитель Red Bull Кристиан Хорнер. Тогда большинство представителей команд высказались против – включая главу Mercedes Тото Вольфа. Однако за прошедшие годы позиция австрийца явно претерпела изменения.

«В целом все согласны с тем, что через какое-то время запрет будет введен, – изложил свою позицию Тото Вольф, глава Mercedes. – Но важным аспектом является влияние такой меры на безопасность. Все-таки мы говорим о самых быстрых машинах на планете – и не хотелось бы, чтобы гонщики стали чем-то вроде подопытных кроликов в машинах, созданных в цифровой реальности. Но в целом это правильный путь для всех нас – путь, который поможет командам снизить уровень затрат».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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