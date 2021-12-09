Мазепин: Одна авария – и на гонку я останусь без машины

Во время гонки в Саудовской Аравии Никита Мазепин попал в аварию и лишился последнего «нормального» шасси, которое он начал использовать всего два уик-энда назад. Тогда, во время тренировки в Катаре, он задел поребрик и тем самым повредил более «легкий» вариант – ожидалось, что его успеют восстановить к финалу сезона.

Однако как подтвердил россиянин во время пресс-конференции 9 декабря, оба этих шасси идут под списание: а значит, Никита остался без запасных вариантов. И этап в Абу-Даби ему придется проводить с «бракованным» шасси, на нестабильное поведение которого он жаловался еще в начале года.

«К сожалению, шасси восстановить не удалось, – рассказал Никита. – И как вы правильно сказали, шасси из Катара под списание. Мы проведем уик-энд на единственном оставшемся шасси, которое, как мы считали еще в начале года, было бракованным. Меня это расстраивает, потому что всегда хочется уходить в межсезонье на высокой ноте. Не могу сказать, что этого не произойдет – чудеса случаются. Но это определенно будет сделать труднее, ведь я заранее знаю, с чем мне придется работать.

Болиды Haas VF-21 Никиты Мазепина и Red Bull Racing RB16B Серхио Переса Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

В Джидде мы не переживали о запчастях, потому что наши с Миком аварии произошли примерно в один момент. В моем случае я не допустил ошибку, это стечение обстоятельств. Но сейчас я прекрасно знаю, что одно повреждение машины – и, вероятно, весь уик-энд для меня пройдет без техники. Может, даже на командном мостике. Сейчас я это понимаю и осознанно к этому подхожу. Запасных шасси нет и запчастей практически не осталось тоже».

Также Никита высказался о трассе в Саудовской Аравии – он не считает ее слишком опасной для проведения гонок.

«Не могу сказать, что я согласен с этим мнением, потому что у каждой трассы есть своя особенность, – ответил Мазепин. – Человеческая психология заставляет в какой-то момент привыкать к обстоятельствам, и они считаются уже для тебя нормой. Мне трудно сказать, что треки в Баку или Монако при страшных обстоятельствах будут более безопасными. До этого, к сожалению, сбивали маршалов во время заездов GP2 в Монако.

У всех трасс есть свои особенности – в Джидде тяжело избегать трафик на медленных кругах, потому что там много слепых поворотов. Но я не думаю, что это заставляет ее быть самой опасной».