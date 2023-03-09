Запах позволил вычислить хитрость Red Bull

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Примерно за 20 минут до открытия пит-лейна перед гонкой вся команда Red Bull внезапно покинула свои гаражи и выстроилась на пит-лейне. Можно было подумать, что инженеры и механики готовятся сделать групповое фото, а тим-менеджер Джонатан Уитли контролирует их расположение.

Однако это была вовсе не фотосессия – несколько сотрудников все же остались в гараже. От зоркого глаза Джорджо Пиолы не ускользнуло, как они стали распылять на обе машины какую-то жидкость из баллонов, после чего вокруг раздался резкий неприятный запах.

Что в точности это была за жидкость, доподлинно неизвестно – хочется верить, что она хотя бы не токсичная. Но принцип ее действия в том, что аэродинамические элементы получают особое покрытие, которое не позволяет прилипать частичкам резины.

Хорошо известно, что такие фрагменты всегда собираются по ходу гонки в стороне от траектории – и порой случается так, что при проезде по ним машина поднимает эти кусочки в воздух, после чего те могут прилипнуть к шасси в очень неудачном месте.

Это может быть тормозной воздухозаборник, небольшие аэродинамические элементы или какая-то прорезь для воздуха. Во всех случаях налипание резины приведет к снижению эффективности.

Победитель гонки Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Эрик Юниус

Высокотехнологичная жидкость, используемая Red Bull, снижает адгезию. На фото, сделанном сразу после финиша, все прорези у кромки днища RB19 выглядят совершенно чистыми. Это же можно было сказать и про переднее крыло.

Ну а то, что такая химия имеет резкий неприятный запах, стало лишь небольшим неудобством на пути к успеху.