Занимательная статистика: из всей Ф1 только Цунода достиг уровня Льюиса
В нынешнем чемпионате лишь двум пилотам удалось закончить все три прошедших гонки и в каждой из них отыграть позиции
Из-за отмены Гран При Китая поклонникам Формулы 1 приходится ломать голову, чем занять три с половиной недели перерыва. Цитаты из Мельбурна уже закончились, ничего нового почти не происходит – так что поводы для новостей приходится буквально выдумывать из пальца.
Именно потому и появляются публикации вроде этой: любители статистики подсчитали, кто из 20 пилотов успешнее всего провел стартовый отрезок сезона. При этом оценивались не результаты в протоколе, а прогресс по ходу дистанции.
Как оказалось, ровно половине участников чемпионата удалось добраться до клетчатого флага на каждом из этапов, но всего двое при этом отыгрывали позиции в каждой гонке – это Льюис Хэмилтон и Юки Цунода.
|Гран При Бахрейна
|Гран При Сауд. Аравии
|Гран При Австралии
|старт
|финиш
|старт
|финиш
|старт
|финиш
|Хэмилтон
|7
|5
|7
|5
|3
|2
|Цунода
|14
|11
|16
|11
|12
|10
Понятно, что достижения гонщиков, как и уровень из машин, сложно сравнивать между собой. Однако результат выглядит весьма любопытно. Неудивительно, что такая стабильность позволяет обоим уверенно опережать своих партнеров по команде.
В интервью нашим коллегам из японской редакции Motorsport.com Цунода рассказал, чего в 2023 году от него ждут глава команды Франц Тост и гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко.
«Они сказали мне то же самое, что и в прошлом сезоне, – объяснил пилот AlphaTauri. – Если говорить совсем коротко: "Добейся результата". Ведь в конечном итоге только это и важно.
Если результаты хорошие, то и команда будет доверять твоим словам и действиям».
Юки не смог заработать очки в Сахире и Джидде, а в Мельбурне после штрафа Карлоса Сайнса оказался на десятой строчке протокола.
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