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Формула 1 Новость

Занимательная статистика: из всей Ф1 только Цунода достиг уровня Льюиса

В нынешнем чемпионате лишь двум пилотам удалось закончить все три прошедших гонки и в каждой из них отыграть позиции

Александр Кабановский
Автор:
Занимательная статистика: из всей Ф1 только Цунода достиг уровня Льюиса

Из-за отмены Гран При Китая поклонникам Формулы 1 приходится ломать голову, чем занять три с половиной недели перерыва. Цитаты из Мельбурна уже закончились, ничего нового почти не происходит – так что поводы для новостей приходится буквально выдумывать из пальца. 

Именно потому и появляются публикации вроде этой: любители статистики подсчитали, кто из 20 пилотов успешнее всего провел стартовый отрезок сезона. При этом оценивались не результаты в протоколе, а прогресс по ходу дистанции. 

Как оказалось, ровно половине участников чемпионата удалось добраться до клетчатого флага на каждом из этапов, но всего двое при этом отыгрывали позиции в каждой гонке – это Льюис Хэмилтон и Юки Цунода.

  Bahrain Гран При Бахрейна Saudi Arabia Гран При Сауд. Аравии Australia Гран При Австралии
старт финиш старт финиш старт финиш
United Kingdom Хэмилтон 7 5 7 5 3 2
Japan Цунода 14 11 16 11 12 10

Понятно, что достижения гонщиков, как и уровень из машин, сложно сравнивать между собой. Однако результат выглядит весьма любопытно. Неудивительно, что такая стабильность позволяет обоим уверенно опережать своих партнеров по команде. 

В интервью нашим коллегам из японской редакции Motorsport.com Цунода рассказал, чего в 2023 году от него ждут глава команды Франц Тост и гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. 

«Они сказали мне то же самое, что и в прошлом сезоне, – объяснил пилот AlphaTauri. – Если говорить совсем коротко: "Добейся результата". Ведь в конечном итоге только это и важно. 

Если результаты хорошие, то и команда будет доверять твоим словам и действиям».

Юки не смог заработать очки в Сахире и Джидде, а в Мельбурне после штрафа Карлоса Сайнса оказался на десятой строчке протокола.

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