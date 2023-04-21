Занимательная статистика: из всей Ф1 только Цунода достиг уровня Льюиса

Из-за отмены Гран При Китая поклонникам Формулы 1 приходится ломать голову, чем занять три с половиной недели перерыва. Цитаты из Мельбурна уже закончились, ничего нового почти не происходит – так что поводы для новостей приходится буквально выдумывать из пальца.

Именно потому и появляются публикации вроде этой: любители статистики подсчитали, кто из 20 пилотов успешнее всего провел стартовый отрезок сезона. При этом оценивались не результаты в протоколе, а прогресс по ходу дистанции.

Как оказалось, ровно половине участников чемпионата удалось добраться до клетчатого флага на каждом из этапов, но всего двое при этом отыгрывали позиции в каждой гонке – это Льюис Хэмилтон и Юки Цунода.

Гран При Бахрейна Гран При Сауд. Аравии Гран При Австралии старт финиш старт финиш старт финиш Хэмилтон 7 5 7 5 3 2 Цунода 14 11 16 11 12 10

Понятно, что достижения гонщиков, как и уровень из машин, сложно сравнивать между собой. Однако результат выглядит весьма любопытно. Неудивительно, что такая стабильность позволяет обоим уверенно опережать своих партнеров по команде.

В интервью нашим коллегам из японской редакции Motorsport.com Цунода рассказал, чего в 2023 году от него ждут глава команды Франц Тост и гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко.

«Они сказали мне то же самое, что и в прошлом сезоне, – объяснил пилот AlphaTauri. – Если говорить совсем коротко: "Добейся результата". Ведь в конечном итоге только это и важно.

Если результаты хорошие, то и команда будет доверять твоим словам и действиям».

Юки не смог заработать очки в Сахире и Джидде, а в Мельбурне после штрафа Карлоса Сайнса оказался на десятой строчке протокола.