Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Технический брифинг: Aston Martin разместила трубку Вентури на Halo Следующая / Эксперт: Перес остался для Red Bull вторым пилотом
Формула 1 Новость

«Занимались бы они своим делом». Босс Aston ответил Red Bull

Майк Крак рассказал, что в его команде уверены – соперники из Милтон-Кинса никак не смогут доказать заимствование технологий

Кемаль Шенгюл
Автор:
, редактор
«Занимались бы они своим делом». Босс Aston ответил Red Bull
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В середине мая в Формуле 1 разразился очередной скандал, когда команда Aston Martin привезла в Барселону машину, сразу прозванную за внешнее сходство «зеленой Red Bull». Учитывая недавний переход главного специалиста по аэродинамике «Быков» Дэна Феллоуза в стан соперника, выводы о копировании напрашивались сами собой. 

FIA провела расследование и установила, что все решения машины AMR22 совершенно легальны. Однако в Red Bull заявили о похищении интеллектуальной собственности и начале внутреннего расследования. 

Читайте также:

К этапу в Монако эта история почти забылась, уступив место другим важным темам, однако вольно или невольно масла в огонь подлил глава Aston Martin Майк Крак. Он позволил себе выпад в адрес соперника.

«Думаю, расследование Red Bull ни у чему не приведет. Мы не сделали ничего незаконного, – заявил люксембуржец репортерам. – Им было бы лучше уделить внимание своей борьбе в чемпионате. Мы вот уже сконцентрировались на собственных задачах».

Майк Крак, руководитель Aston Martin F1

Майк Крак, руководитель Aston Martin F1

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Он добавил: «Когда о тебе говорят, это значит, что ты силен. У подобных атак всегда есть причины. Так что я считаю внимание со стороны столь мощной команды комплиментом для нас». 

Для самого Крака нынешний сезон является дебютным в Ф1. Зимой он перешел из гоночной программы BMW, заменив на мостике ветерана команды Отмара Сафнауэра. 

Оценивая свои впечатления о чемпионата, Майк заметил: «Я и не рассчитывал, что в Формуле 1 будет просто. Я не настолько наивен – и сразу понимал, что окажусь в агрессивном окружении. Но, как видите, я по-прежнему улыбаюсь. Значит, все пока неплохо»

По итогам семи Гран При команда Лоуренса Стролла занимает девятое место в Кубке конструкторов, опережая только Williams. 

«Еще даже не закончилась первая треть сезона, – заметил Крак. – Математически у нас сохраняется даже шанс на титул. Может, это и шутка, но в чем я могу заверить – мы никогда не сдадимся.

У нас работают классные специалисты, сейчас мы радикально изменили концепцию машины. Это показывает, что команда хорошо умеет анализировать и реагировать на ситуацию. 

Я сильно удивлюсь, если мы закончим год на той же позиции, что занимаем сейчас».

Читайте также:

Приглашаем всех поклонников гонок обсудить эту и другие новости в комментариях, которые вновь доступны на Motorsport.com Россия. 

Поделились
Комментарии
Технический брифинг: Aston Martin разместила трубку Вентури на Halo
Предыдущая новость

Технический брифинг: Aston Martin разместила трубку Вентури на Halo
Следующая новость

Эксперт: Перес остался для Red Bull вторым пилотом

Эксперт: Перес остался для Red Bull вторым пилотом
Загрузить комментарии
Кемаль Шенгюл Больше от
Кемаль Шенгюл
Эксперт: Перес остался для Red Bull вторым пилотом
Формула 1

Эксперт: Перес остался для Red Bull вторым пилотом

Вильнев: Время Риккардо в McLaren закончилось
Формула 1

Вильнев: Время Риккардо в McLaren закончилось

Босс Ferrari: История с желтой линией в Монако еще не закончена Гран При Монако
Формула 1

Босс Ferrari: История с желтой линией в Монако еще не закончена

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Ральф Шумахер посоветовал Ферстаппену учиться у Переса
Формула 1

Ральф Шумахер посоветовал Ферстаппену учиться у Переса

СМИ разузнали зарплату Переса по новому контракту
Формула 1

СМИ разузнали зарплату Переса по новому контракту

Анализ: что новый контракт Переса говорит о будущем Red Bull
Формула 1

Анализ: что новый контракт Переса говорит о будущем Red Bull

Самое важное:

Вольф: Менять концепцию болидов на этот год уже поздно
Формула 1 Формула 1

Вольф: Менять концепцию болидов на этот год уже поздно

Хэмилтон назвал ближайшую дату своей возможной победы
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон назвал ближайшую дату своей возможной победы

Штайнер подколол Хорнера: Все хотят, чтобы у RB кончились деньги
Формула 1 Формула 1

Штайнер подколол Хорнера: Все хотят, чтобы у RB кончились деньги

Джордан: Странно, что Льюиса продолжают считать лучшим
Формула 1 Формула 1

Джордан: Странно, что Льюиса продолжают считать лучшим

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.