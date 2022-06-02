«Занимались бы они своим делом». Босс Aston ответил Red Bull

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В середине мая в Формуле 1 разразился очередной скандал, когда команда Aston Martin привезла в Барселону машину, сразу прозванную за внешнее сходство «зеленой Red Bull». Учитывая недавний переход главного специалиста по аэродинамике «Быков» Дэна Феллоуза в стан соперника, выводы о копировании напрашивались сами собой.

FIA провела расследование и установила, что все решения машины AMR22 совершенно легальны. Однако в Red Bull заявили о похищении интеллектуальной собственности и начале внутреннего расследования.

К этапу в Монако эта история почти забылась, уступив место другим важным темам, однако вольно или невольно масла в огонь подлил глава Aston Martin Майк Крак. Он позволил себе выпад в адрес соперника.

«Думаю, расследование Red Bull ни у чему не приведет. Мы не сделали ничего незаконного, – заявил люксембуржец репортерам. – Им было бы лучше уделить внимание своей борьбе в чемпионате. Мы вот уже сконцентрировались на собственных задачах».

Майк Крак, руководитель Aston Martin F1 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Он добавил: «Когда о тебе говорят, это значит, что ты силен. У подобных атак всегда есть причины. Так что я считаю внимание со стороны столь мощной команды комплиментом для нас».

Для самого Крака нынешний сезон является дебютным в Ф1. Зимой он перешел из гоночной программы BMW, заменив на мостике ветерана команды Отмара Сафнауэра.

Оценивая свои впечатления о чемпионата, Майк заметил: «Я и не рассчитывал, что в Формуле 1 будет просто. Я не настолько наивен – и сразу понимал, что окажусь в агрессивном окружении. Но, как видите, я по-прежнему улыбаюсь. Значит, все пока неплохо»

По итогам семи Гран При команда Лоуренса Стролла занимает девятое место в Кубке конструкторов, опережая только Williams.

«Еще даже не закончилась первая треть сезона, – заметил Крак. – Математически у нас сохраняется даже шанс на титул. Может, это и шутка, но в чем я могу заверить – мы никогда не сдадимся.

У нас работают классные специалисты, сейчас мы радикально изменили концепцию машины. Это показывает, что команда хорошо умеет анализировать и реагировать на ситуацию.

Я сильно удивлюсь, если мы закончим год на той же позиции, что занимаем сейчас».

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