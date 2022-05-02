«Зандфорт» выиграл уже 35-й суд против своего закрытия

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Руководство автодрома в Зандфорте, где в сентябре этого года пройдет Гран При Голландии, выиграло очередной суд против активистов, требующих закрыть трассу и отменить этап Формулы 1, пишет De Telegraaf.

Недовольство жителей страны связано с вредными выбросами от сжигаемого топлива в ходе проведения гонок. Им уже удалось добиться сокращения времени функционирования трека до 28 дней в году. Отметим, что Нидерланды даже по меркам Европы являются страной, где местное население наиболее озабочено защитой окружающей среды.

«Это было 35-е судебное разбирательство о законности разрешения на функционирование нашего автодрома, и в 35-й раз мы доказали свое право проводить гонки, – рассказал директор автодрома Роберт ван Обердийк. – Обидно, что нам приходится так много времени тратить на посещение судов, и все ради права провести столь прекрасное спортивное мероприятие. Но нам приходится доказывать, что мы все делаем максимально аккуратно.

Наше разрешение на проведение гонок каждый раз рассматривается минимум с 20 разных точек зрения, и всегда признается наше право. Это означает, что мы очень тщательно все готовим, с чем суд в очередной раз и согласился».