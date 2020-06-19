Занарди сбил грузовик

Двукратный чемпион серии CART и обладатель нескольких медалей на Паралимпийских играх Алессандро Занарди попал в аварию. Как сообщает газета La Reppublica, речь идет о дорожно-транспортом происшествии с участием грузовика.

Из текста заметки следует, что грузовик или некое другое крупногабаритное транспортное средство могло сбить Занарди, когда тот ехал на велосипеде с ручным управлением. Сразу после аварии Алессандро увезли в больницу на вертолете. По сведениям Corriere della Serra, гонщик получил многочисленные травмы и может находиться в критическом состоянии.

Вертолет находился рядом, так как инцидент произошел во время велогонки Obiettivo Tricolore. В соревновании участвовали паралимпийцы из разных дисциплин. Авария произошла недалеко от города Пьенца в Италии.

Занарди участвует в велогонках для людей с ограниченными возможностями последние 10 лет. Итальянец выигрывал золотые медали на Играх 2012 и 2016 года. Алессандро лишился обеих ног в 2001 году в аварии на этапе серии CART. После этого спортсмен вернулся в автогонки: с 2005 по 2009 год Занарди выступал в чемпионате мира по кузовным гонкам WTCC на BMW с ручным управлением.

После этого Алессандро продолжал эпизодически участвовать в автоспортивных соревнованиях. В частности, пилот провел этап в DTM в 2018-м, а в прошлом сезоне занял девятое место в «24 часах Дайтоны». Сейчас Занарди 53 года.

В девяностых годах прошлого века Занарди провел 44 Гран При в Формуле 1. Основных успехов в автоспорте Алессандро добился в 1997 и 1998 году, когда выиграл два титула подряд в CART. На тот момент это был самый конкурентный, престижный и популярный гоночный чемпионат в США.

Дополнение от 19:51: Алессандро Занарди доставили в больницу святой Марии в городе Сиена.