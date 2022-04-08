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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Замкнутый круг. Чем вызваны проблемы Mercedes в Австралии?

На третьем этапе сезона чемпионская команда рассчитывала сократить отставание от лидеров – а в итоге уступила едва ли не больше прежнего. В чем же дело?

Роберто Кинкеро
Автор:
Замкнутый круг. Чем вызваны проблемы Mercedes в Австралии?
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Первый день в Альберт-парке оказался для Mercedes сродни холодному душу – Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон не попали в десятку сильнейших, проиграв лучшему времени Шарля Леклера из Ferrari более секунды

Для команды, которая в Альберт-парке собиралась лучше узнать свою машину и продвинуться в решении ее проблем, отсутствие прогресса по ходу дня оказалось худшим из возможных сценариев. 

Теперь точно не приходится говорить, что сложности Бахрейна и Джидды носили разовый характер. Пока соперники явно прибавляют и становятся все сильнее, ситуация в Mercedes напоминает известный Тришкин кафтан: стоит исправить что-то одно, как обнаруживаются новые сложности.  

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Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

В первый день Гран При Австралии невооруженным глазом было видно, как много скользят машины Расселла и Хэмилтона. Пилотам на W13 явно недоставало сцепления, без которого в быстрых поворотах переделанного кольца в Альберт-парке сложно обрасти уверенность в машине. 

Как выяснилось, ситуация была вызвана тем, что шины никак не удавалось прогревать до рабочего «окна» температур, хотя при прежнем регламенте эта способность всегда была сильной стороной Mercedes.

Джордж Расселл, Mercedes W13

Джордж Расселл, Mercedes W13

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

«У нас возникли сложности с прогревом шин, – признал главный гоночный инженер Эндрю Шовлин. – Это самый важный вопрос, над которым мы будем работать сегодня вечером. 

В первой тренировке мы выглядели сильнее, но вторая проходила в более прохладных условиях, из-за чего проблема обострилась. По данным мы ясно видим, что резина не работает, а прогреть ее нам не удается. 

Мы оказались в замкнутом круге. С холодными шинами у пилотов недостаточно сцепления, чтобы преодолевать быстрые повороты на высокой скорости – а без этого резину не прогреть. Если мы сможем разобраться с этой ситуацией, то все наладится. Именно такую задачу нам предстоит решить до завтра».  

Он добавил: «День в целом получился непростым, но в этом сезоне нам стоит привыкать к подобному. У нас есть кое-какие идеи в отношении того, что можно попробовать. Будем держать кулаки, что до завтра удастся исправить ситуацию».

По итогам заездов в Альберт парке Джордж Расселл заметил, что на этом этапе «козление» Mercedes доставляет даже больше проблем, чем в Бахрейне и Джидде. 

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