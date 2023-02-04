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Заметили конфуз с Доменикали на презентации Red Bull? Рассказываем, в чем дело

Руководителя Формулы 1 вызвали на сцену в Нью-Йорке, он он так и не появился. Как оказалось, это была вовсе не шутка и не накладка…

Александр Кабановский
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Заметили конфуз с Доменикали на презентации Red Bull? Рассказываем, в чем дело
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Церемония, прошедшая в пятницу в Нью-Йорке, понравилась далеко не всем. Команда назвала ее своей презентацией, но показала лишь макет старой машины. Значительную часть времени уделили американским спортсменам, которые имеют поддержку Red Bull, но даже близко не имеют отношения к Формуле 1. 

Наконец, объявление о сделке с Ford, ради которого, по большому счету, все и затевалось, прозвучало спустя почти час после начала представления. 

Ощущение конфуза усугубила история со Стефано Доменикали. Ведущие пригласили босса Формулы 1 на сцену, но тот так и не появился. После минутного замешательства (Макс Ферстаппен даже сказал в микрофон «Да он прячется») диктор озвучил информацию, что «Стефано нет здесь, и он не присоединится к нам».

Эти эпизоды до сих пор присутствует на официальной видеозаписи церемонии. Увидеть их можно на отметках 51:05 и 53:25.

На сцене в Нью-Йорке были представители Red Bull и Ford, но босс Ф1 не составил им компанию

На сцене в Нью-Йорке были представители Red Bull и Ford, но босс Ф1 не составил им компанию

Фото: Red Bull Content Pool

Как оказалось, это не ошибка и не нелепая шутка. В своей колонке для журнала Motor Sport репортер Крис Медланд поделился крайне интересными деталями этой истории. По его словам, Доменикали не только приехал в Нью-Йорк, но и присутствовал на церемонии. 

Однако когда он понял, что основной темой мероприятия станет не объявление о контракте Red Bull с Ford, а презентация самой команды, то принял решение не участвовать в мероприятии в качестве спикера. Он сообщил организаторам о своем выборе, но те не успели скорректировать сценарий и довести информацию до ведущих. 

«В тот самый момент, когда его пригласили на сцену, глава Ф1 давал мне интервью для SiriusXM, – написал Медланд. – Стефано сообщил организаторам о своем решении и был уверен, что те уже в курсе». 

Он добавил: «Причина его решения состояла в том, что основной акцент мероприятия был направлен на Red Bull, а не на Ford, чье решение вернуться в Ф1 стало следствием введения потолка бюджетов и новых правил на моторы. А помогать пиарить команду перед стартом сезона он не хотел. В конце концов, было бы жестоко требовать от него подобной работы для всех десяти конструкторов.

Все, что случилось на презентации, очень наглядно иллюстрирует, как в данном случае разошлись ожидания владельцев спорта и планы Red Bull».

Примечательно, что уже после завершения онлайн-трансляции Доменикали все же поднялся на сцену, поприветствовал всех собравшихся и поблагодарил их за интерес к Формуле 1.

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