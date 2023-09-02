Заметили, как изменилась трасса в Монце? Оказывается, все дело в урагане
Гоночное кольцо, принимающее Гран При Италии, осталось прежним – но опытные болельщики наверняка обратили внимание, что его привычные ракурсы теперь выглядят несколько иначе. Организаторы рассказали, что творилось в Королевском парке прошедшим летом
Перемены больше всего затронули связку двух поворотов Лесмо. Прежде в связке быстрых правых виражей гонщики мчались вдоль высоких деревьев, которые подступали к самой трассе и даже образовывали что-то вроде естественной арки над ней. В нынешнем сезоне картина стала совсем иной – чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить пару фото ниже.
В «эске» Роджа деревья также отступили от асфальта, да и перед связкой Аскари можно наблюдать схожую картину. Как объяснили организаторы Гран При Италии, дело вовсе не в вырубке – летом на Монцу обрушились один за другим два сильных урагана, которые повалили в Королевском парке в общей сложности около 10 тысяч деревьев, возраст многих из которых превышал сотню лет.
Ненастье бушевало в пригороде Милана с 21 по 24 июля, когда скорость ветра достигала 100 км/ч. Так как деревья в парке растут очень густо, падение одного из них вызывало цепную реакцию и повреждение еще нескольких.
От ураганов также серьезно пострадали элементы ограждения трассы, а вот асфальт и бордюры, к счастью, остались целыми.
Сотрудникам автодрома и пришедшим к ним на выручку местным коммунальщикам пришлось всерьез потрудиться, чтобы привести все в порядок к началу Гран При.
Поворот Лесмо до 2023 года
Фото: GP2 Media Service
Глава Ф1 Стефано Доменикали сказал: «Мы должны поблагодарить менеджмент трассы, так как после июльской непогоды им пришлось работать наперегонки со временем, чтобы обеспечить нам возможность провести уик-энд.
Было совсем не очевидно, что все удастся сделать в срок. Всем известно, что в августе очень непросто найти тех, кто будет работать, потому потребовались значительные усилия».
Даже гонщики отметили, что ощущения от пилотирования в Монце стали иными. «Не помню, чтобы прежде на первом секторе можно было так отчетливо видеть горы вдали, – рассказал Валттери Боттас из Alfa Romeo. – Визуальное восприятие стало иным. Понятно, что на быстром круге тебе некогда глазеть по сторонам, но разница все равно заметна.
При выходе [из Лесмо] на заднюю прямую кажется, что свободного пространства стало куда больше».
Вид из Лесмо 1 в сторону Лесмо 2, 2023 год
Фото: Патрик Лундин / Motorsport Images
Примечательно, что по ходу уик-энда боссы спорта организовали церемонию высадки саженцев молодых деревьев – Доменикали лично взял лопату, чтобы вырыть ямку для одного из них (на фото ниже).
В мае ненастная погода уже помешала Формуле 1 провести этап на другой итальянской трассе в Имоле: когда команды уже съехались в паддок, постоянные дожди привели к его подтоплению, и Гран При отменили буквально накануне запланированного старта.
Дополнительная информация: Роберто Кинкеро и Джонатан Нобл
Стефано Доменикали, генеральный директор Ф1, сажает деревья
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