Предыдущая / «Резиновые носы». В командах Ф1 поддержали новые ограничений FIA Следующая / В FIA придумали, как избежать проблем с трафиком в квалификации
Формула 1 / Гран При Италии Новость

Заметили, как изменилась трасса в Монце? Оказывается, все дело в урагане

Гоночное кольцо, принимающее Гран При Италии, осталось прежним – но опытные болельщики наверняка обратили внимание, что его привычные ракурсы теперь выглядят несколько иначе. Организаторы рассказали, что творилось в Королевском парке прошедшим летом

Алекс Калинаукас
Автор:
Спиленные деревья в Монце

Перемены больше всего затронули связку двух поворотов Лесмо. Прежде в связке быстрых правых виражей гонщики мчались вдоль высоких деревьев, которые подступали к самой трассе и даже образовывали что-то вроде естественной арки над ней. В нынешнем сезоне картина стала совсем иной – чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить пару фото ниже. 

В «эске» Роджа деревья также отступили от асфальта, да и перед связкой Аскари можно наблюдать схожую картину. Как объяснили организаторы Гран При Италии, дело вовсе не в вырубке – летом на Монцу обрушились один за другим два сильных урагана, которые повалили в Королевском парке в общей сложности около 10 тысяч деревьев, возраст многих из которых превышал сотню лет. 

Ненастье бушевало в пригороде Милана с 21 по 24 июля, когда скорость ветра достигала 100 км/ч. Так как деревья в парке растут очень густо, падение одного из них вызывало цепную реакцию и повреждение еще нескольких. 

От ураганов также серьезно пострадали элементы ограждения трассы, а вот асфальт и бордюры, к счастью, остались целыми. 

Сотрудникам автодрома и пришедшим к ним на выручку местным коммунальщикам пришлось всерьез потрудиться, чтобы привести все в порядок к началу Гран При. 

Поворот Лесмо до 2023 года

Поворот Лесмо до 2023 года

Фото: GP2 Media Service

Глава Ф1 Стефано Доменикали сказал: «Мы должны поблагодарить менеджмент трассы, так как после июльской непогоды им пришлось работать наперегонки со временем, чтобы обеспечить нам возможность провести уик-энд. 

Было совсем не очевидно, что все удастся сделать в срок. Всем известно, что в августе очень непросто найти тех, кто будет работать, потому потребовались значительные усилия».

Даже гонщики отметили, что ощущения от пилотирования в Монце стали иными. «Не помню, чтобы прежде на первом секторе можно было так отчетливо видеть горы вдали, – рассказал Валттери Боттас из Alfa Romeo. – Визуальное восприятие стало иным. Понятно, что на быстром круге тебе некогда глазеть по сторонам, но разница все равно заметна.

При выходе [из Лесмо] на заднюю прямую кажется, что свободного пространства стало куда больше». 

Вид из Лесмо 1 в сторону Лесмо 2, 2023 год

Вид из Лесмо 1 в сторону Лесмо 2, 2023 год

Фото: Патрик Лундин / Motorsport Images

Примечательно, что по ходу уик-энда боссы спорта организовали церемонию высадки саженцев молодых деревьев – Доменикали лично взял лопату, чтобы вырыть ямку для одного из них (на фото ниже).

В мае ненастная погода уже помешала Формуле 1 провести этап на другой итальянской трассе в Имоле: когда команды уже съехались в паддок, постоянные дожди привели к его подтоплению, и Гран При отменили буквально накануне запланированного старта. 

Дополнительная информация: Роберто Кинкеро и Джонатан Нобл

Читайте также:
Стефано Доменикали, генеральный директор Ф1, сажает деревья

Стефано Доменикали, генеральный директор Ф1, сажает деревья

Поделились
Комментарии

«Резиновые носы». В командах Ф1 поддержали новые ограничений FIA

В FIA придумали, как избежать проблем с трафиком в квалификации
Алекс Калинаукас Больше от
Алекс Калинаукас
Официально: Хэмилтон и Mercedes продлили контракт до 2025 года

Официально: Хэмилтон и Mercedes продлили контракт до 2025 года

Формула 1

Официально: Хэмилтон и Mercedes продлили контракт до 2025 года Официально: Хэмилтон и Mercedes продлили контракт до 2025 года

Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin

Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin

Формула 1
Гран При Италии

Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin Другович проведет тренировку в Монце за Aston Martin

Расселл отказался считать сезон-2023 неудачным для Mercedes

Расселл отказался считать сезон-2023 неудачным для Mercedes

Формула 1

Расселл отказался считать сезон-2023 неудачным для Mercedes Расселл отказался считать сезон-2023 неудачным для Mercedes

Самое важное:

Перес объяснил, почему его не расстроила «квалификация вслепую»

Перес объяснил, почему его не расстроила «квалификация вслепую»

F1 Формула 1
Гран При Италии

Перес объяснил, почему его не расстроила «квалификация вслепую» Перес объяснил, почему его не расстроила «квалификация вслепую»

«Мы выбрали настройки на гонку». Упущенный поул не расстроил Макса

«Мы выбрали настройки на гонку». Упущенный поул не расстроил Макса

F1 Формула 1
Гран При Италии

«Мы выбрали настройки на гонку». Упущенный поул не расстроил Макса «Мы выбрали настройки на гонку». Упущенный поул не расстроил Макса

Видео: стартовая решетка Гран При Италии

Видео: стартовая решетка Гран При Италии

F1 Формула 1
Гран При Италии

Видео: стартовая решетка Гран При Италии Видео: стартовая решетка Гран При Италии

Почему Сайнс и Леклер избежали штрафов? В Ferrari объяснили

Почему Сайнс и Леклер избежали штрафов? В Ferrari объяснили

F1 Формула 1
Гран При Италии

Почему Сайнс и Леклер избежали штрафов? В Ferrari объяснили Почему Сайнс и Леклер избежали штрафов? В Ferrari объяснили

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.