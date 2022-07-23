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Формула 1 / Гран При Франции Новость

Замены моторов отправили Сайнса и Магнуссена в конец решетки

В двух командах решили поставить своим пилотам новые силовые установки Ferrari, что автоматически привело к штрафам для гонщиков

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Замены моторов отправили Сайнса и Магнуссена в конец решетки
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Для Карлоса Сайнса и Кевина Магнуссена моторы, установленные перед началом субботней тренировки Гран При Франции, стали уже четвертыми в этом сезоне. Так как регламент позволяет использовать по ходу чемпионата всего три двигателя, оба получили штраф.

Поскольку замены затронули не только блок внутреннего сгорания, но и турбину, а также оба мотор-генератора, количество потерянных позиций превысило 20 – а в этом случае гонщик по правилам должен стартовать в воскресенье позади всех соперников. 

Таким образом, испанец из Ferrari и датчанин из Haas займут в Ле-Кастелле последний ряд решетки. Их взаимное расположение определит скорость в квалификации.

Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Кевин Магнуссен, Haas VF-22

Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Ранее Сайнс уже получил штраф за превышение количества электронных блоков, но в пятницу вечером практически открытым текстом подтвердил, что эта замена на его машине не будет последней.  

Магнуссену, кроме того, установили перед стартом заключительной тренировки свежий набор деталей выхлопной системы. 

Также из документов FIA следует, что на Ferrari Шарля Леклера также поставили свежий выхлоп. Монегаск избежал наказания за превышение, но этот набор стал уже седьмым в сезоне, так как за весь год разрешено использовать всего восемь. 

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