«Закрывая визор, они становится другими». Босс AlphaTauri о Квяте с Гасли и планах на 2020-й

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
73 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
108 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
136 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
164 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
192 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
199 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
213 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
220 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
234 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
248 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
255 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
269 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
283 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Закрывая визор, они становится другими». Босс AlphaTauri о Квяте с Гасли и планах на 2020-й

Поделились
Комментарии
«Закрывая визор, они становится другими». Босс AlphaTauri о Квяте с Гасли и планах на 2020-й
Автор:
, Ответственный редактор
16 февр. 2020 г., 13:58

По мнению Франца Тоста, в предстоящем сезоне его команда должна нацеливаться на пятое место в Кубке конструкторов, при этом не забывая о скорой смене регламента.

После 14 сезонов под именем Toro Rosso команда из итальянской Фаэнцы готовится начать новую страницу своей истории уже как AlphaTauri. Ее пилотами станут Даниил Квят и Пьер Гасли – для россиянина предстоящий сезон станет шестым в Ф1, для француза – третьим.

Оба успели попробовать себя в главной команде «Красных быков», но не смогли закрепиться там. По мнению руководителя AlphaTauri, схожесть историй и опыт позволили его пилотам наладить хорошие отношения.

«Хочется верить, что это так, – сказал австриец Motorsport.com. – А согласен с такой точкой зрения, однако вы всегда должны помнить, что делать какие-то оценки в отношении гонщиков всегда надо с осторожностью. Ведь стоит им только закрыть визор шлема, как они становятся другими людьми. Но пока что все выглядит оптимистично».

Читайте также:

Он добавил: «Сейчас у нас два опытных пилота. Это новая ситуация для команды. У нас никогда не было гонщиков с таким количеством стартов. А сама команда прогрессирует, что придает мне уверенности. 

Мы уже видим хорошие результаты из аэродинамической трубы, если говорить об уровне прижимной силы. Уверен, это очень поможет в медленных и среднескоростных поворотах. Кроме аэродинамики у нас есть пакет от Red Bull Technology – это коробка передач, гидравлика, передняя и задняя подвеска в сборе, за исключением треугольных рычагов». 

На вопрос о задачах на сезон Тост ответил прямо: «Могу подтвердить, что это пятое место в Кубке конструкторов».

Читайте также:

С 2021 года Формула 1 перейдет на совершенно новый регламент, потому небольшим командам сейчас нужно очень грамотно распоряжаться ресурсами, чтобы найти верный баланс между текущим моментом и работой на перспективу. 

«Все же пока еще слишком рано, – ответил Тост на вопрос о том, не пришло ли время направить большую часть усилий на создание будущей машины. – Мы уже запустили работу над проектом-2021, это случилось в октябре. Но сейчас важно понять возможности нынешнего автомобиля, сравнить его с техникой соперников и сделать выводы. 

Мы много обсуждаем вопрос распределения ресурсов, не исключая и полной концентрации на 2021 годе. По сейчас время для этого не пришло. Пока 80% наших сил направлено на нынешнюю машину. Но думаю, уже к апрелю-маю картина может серьезно измениться». 

Также глава бывшей Toro Rosso прокомментировал слухи о том, будто на его команду есть покупатели.

«Не знаю, как так получается, но уже 15 лет я слышу сплетни о том, что нас кто-то готов купить, – сказал Тост. – Это повторяется снова и снова. Случалось, что и правда появлялись те, у кого был такой интерес. Но предлагаемые ими условия никогда не представляли интереса – в частности, все почему-то настаивали, чтобы Red Bull продолжал спонсорскую поддержку. Поверьте мне – сейчас это только слухи и ничего серьезного».

Беседовал Роберто Кинкеро

Следующая новость
Mercedes пообещала обойтись без сюрпризов в Мельбурне

Предыдущая новость

Mercedes пообещала обойтись без сюрпризов в Мельбурне
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин , Пьер Гасли
Команды AlphaTauri
Автор Александр Кабановский

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Закрывая визор, они становится другими». Босс AlphaTauri о Квяте с Гасли и планах на 2020-й

2
Формула 1

Технический анализ: что прячет за броской расцветкой новая машина Квята

3
Формула 1

Быстрее Ferrari: 7 гоночных машин мощнее Формулы 1

4
Формула 1

Mercedes пообещала обойтись без сюрпризов в Мельбурне

5
Формула 1

Галерея: машины Ф1 2020 года, которые мы уже видели на трассе

Последние видео

Формульный Mercedes W11 выехал на трассу: видео 01:52
Формула 1

Формульный Mercedes W11 выехал на трассу: видео

Теперь это AlphaTauri. Как прошла презентация команды Квята 01:03
Формула 1

Теперь это AlphaTauri. Как прошла презентация команды Квята

Трансляция с презентации AlphaTauri AT01 00:00
Формула 1

Трансляция с презентации AlphaTauri AT01

Alfa Romeo впервые выехала на трассу: видео 01:36
Формула 1

Alfa Romeo впервые выехала на трассу: видео

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом 00:45
Формула 1

McLaren MCL35: первые кадры с новым болидом

Самое важное:

«Закрывая визор, они становится другими». Босс AlphaTauri о Квяте с Гасли и планах на 2020-й
F1

«Закрывая визор, они становится другими». Босс AlphaTauri о Квяте с Гасли и планах на 2020-й

Mercedes пообещала обойтись без сюрпризов в Мельбурне
F1

Mercedes пообещала обойтись без сюрпризов в Мельбурне

Видео: новый болид McLaren впервые покинул боксы
F1

Видео: новый болид McLaren впервые покинул боксы

Риккардо решил не устраивать показ нового шлема. Норрис и Сайнс его не поняли
F1

Риккардо решил не устраивать показ нового шлема. Норрис и Сайнс его не поняли

Галерея: машины Ф1 2020 года, которые мы уже видели на трассе
F1

Галерея: машины Ф1 2020 года, которые мы уже видели на трассе

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.