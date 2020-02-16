«Закрывая визор, они становится другими». Босс AlphaTauri о Квяте с Гасли и планах на 2020-й

После 14 сезонов под именем Toro Rosso команда из итальянской Фаэнцы готовится начать новую страницу своей истории уже как AlphaTauri. Ее пилотами станут Даниил Квят и Пьер Гасли – для россиянина предстоящий сезон станет шестым в Ф1, для француза – третьим.

Оба успели попробовать себя в главной команде «Красных быков», но не смогли закрепиться там. По мнению руководителя AlphaTauri, схожесть историй и опыт позволили его пилотам наладить хорошие отношения.

«Хочется верить, что это так, – сказал австриец Motorsport.com. – А согласен с такой точкой зрения, однако вы всегда должны помнить, что делать какие-то оценки в отношении гонщиков всегда надо с осторожностью. Ведь стоит им только закрыть визор шлема, как они становятся другими людьми. Но пока что все выглядит оптимистично».

Он добавил: «Сейчас у нас два опытных пилота. Это новая ситуация для команды. У нас никогда не было гонщиков с таким количеством стартов. А сама команда прогрессирует, что придает мне уверенности.

Мы уже видим хорошие результаты из аэродинамической трубы, если говорить об уровне прижимной силы. Уверен, это очень поможет в медленных и среднескоростных поворотах. Кроме аэродинамики у нас есть пакет от Red Bull Technology – это коробка передач, гидравлика, передняя и задняя подвеска в сборе, за исключением треугольных рычагов».

На вопрос о задачах на сезон Тост ответил прямо: «Могу подтвердить, что это пятое место в Кубке конструкторов».

С 2021 года Формула 1 перейдет на совершенно новый регламент, потому небольшим командам сейчас нужно очень грамотно распоряжаться ресурсами, чтобы найти верный баланс между текущим моментом и работой на перспективу.

«Все же пока еще слишком рано, – ответил Тост на вопрос о том, не пришло ли время направить большую часть усилий на создание будущей машины. – Мы уже запустили работу над проектом-2021, это случилось в октябре. Но сейчас важно понять возможности нынешнего автомобиля, сравнить его с техникой соперников и сделать выводы.

Мы много обсуждаем вопрос распределения ресурсов, не исключая и полной концентрации на 2021 годе. По сейчас время для этого не пришло. Пока 80% наших сил направлено на нынешнюю машину. Но думаю, уже к апрелю-маю картина может серьезно измениться».

Также глава бывшей Toro Rosso прокомментировал слухи о том, будто на его команду есть покупатели.

«Не знаю, как так получается, но уже 15 лет я слышу сплетни о том, что нас кто-то готов купить, – сказал Тост. – Это повторяется снова и снова. Случалось, что и правда появлялись те, у кого был такой интерес. Но предлагаемые ими условия никогда не представляли интереса – в частности, все почему-то настаивали, чтобы Red Bull продолжал спонсорскую поддержку. Поверьте мне – сейчас это только слухи и ничего серьезного».

Беседовал Роберто Кинкеро