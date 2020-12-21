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Формула 1 / Новость

Зак Браун: Второй раз уговаривали Монтойю выступить на Indy 500 за McLaren

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Зак Браун: Второй раз уговаривали Монтойю выступить на Indy 500 за McLaren
Автор:
, редактор

Глава McLaren признался, что выбор Хуана-Пабло был для него очевидным

Двукратный победитель «500 миль Индианаполиса» Хуан-Пабло Монтойя в 2021 году вернется на легендарную гонку в составе McLaren. Для колумбийца это станет воссоединением с командой, за которую он провел полтора сезона в Формуле 1.

Глава McLaren Зак Браун рассказал о том, что решив выставить на Indy 500 третью машину, он не сомневался в выборе пилота.

«Мы всегда были поклонниками Хуана-Пабло, думаю, как и все остальные, – сказал Браун. –Вероятно, он один из самых одаренных от природы пилотов, которого мы когда-либо видели. Конечно, у него отличная история взаимоотношений с McLaren. И он добился огромного успеха на Indy 500, выиграв гонку дважды.

Пару лет назад он выступал за мою команду United Autosports в Ле-Мане. Так что я с ним уже работал и у нас всегда были дружеские отношения. 

Так что когда мы решили выставить третью машину, у нас уже было два молодых и менее опытных пилота, и мы захотели кого-то опытного, именитого. Того, кто может выиграть гонку, и кто связан с историей McLaren. Такой парень нашелся лишь один, так что выбор был ясен».

Браун отметил, что пытался заманить Монтойю в свою команду на Indy 500 еще два года назад: «Я пытался договориться с Хуаном-Пабло о выступлении в 2019 году, но у него был контракт и его не отпустили. Нынешняя попытка была для нас второй, но поскольку на этот раз он не связан контрактом, нам все удалось».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar
Пилоты Хуан-Пабло Монтойя
Команды McLaren
Автор Иван Матушкин

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